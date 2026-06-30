Un elefante marino de una tonelada sorprende a todos desde hace 5 años

·62·Mundo
Un elefante marino de una tonelada sorprende a todos desde hace 5 años

Apodado Nil, un elefante marino de casi una tonelada que vive en la isla de Tasmania, Australia, ha estado saliendo regularmente a la costa durante los últimos cinco años, atrayendo la atención de los residentes y turistas. Sale a tierra firme para descansar y mudar su piel tras largos viajes oceánicos.

Las visitas de Nil suelen provocar situaciones inesperadas. A veces bloquea las carreteras, vuelca señales y conos, se acerca sin miedo a las personas e incluso se queda dormido en los jardines frente a las casas. Por ello, se ha convertido en un personaje recurrente en las redes sociales.

Una gran foca yace al borde de la carretera y en el césped junto a conos naranjas.

Los expertos recuerdan que, aunque Nil parezca inofensivo, sigue siendo un animal salvaje. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos no acercarse a él. Las autoridades toman medidas cada vez para redirigirlo con precaución hacia la costa.

AustraliaTasmaniaNeil
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Trump recibe un anillo de oro único con 321 diamantesTrump recibe un anillo de oro único con 321 diamantesHoy, 13:15Milliardario chino condenado a 30 años de prisión en EE. UU.Milliardario chino condenado a 30 años de prisión en EE. UU.Hoy, 13:00Un bebé de 18 días dio fuerzas a su madre bajo los escombrosUn bebé de 18 días dio fuerzas a su madre bajo los escombrosHoy, 12:17La belleza paraguaya viral en el Mundial 2026 quiere ser Miss UniversoLa belleza paraguaya viral en el Mundial 2026 quiere ser Miss UniversoHoy, 12:16Mujer de 63 años es madre por primera vezMujer de 63 años es madre por primera vezHoy, 12:11¡Alemania derrotada: día festivo oficial en Paraguay!¡Alemania derrotada: día festivo oficial en Paraguay!Hoy, 11:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes