Un elefante marino de una tonelada sorprende a todos desde hace 5 años

Apodado Nil, un elefante marino de casi una tonelada que vive en la isla de Tasmania, Australia, ha estado saliendo regularmente a la costa durante los últimos cinco años, atrayendo la atención de los residentes y turistas. Sale a tierra firme para descansar y mudar su piel tras largos viajes oceánicos.

Las visitas de Nil suelen provocar situaciones inesperadas. A veces bloquea las carreteras, vuelca señales y conos, se acerca sin miedo a las personas e incluso se queda dormido en los jardines frente a las casas. Por ello, se ha convertido en un personaje recurrente en las redes sociales.

Los expertos recuerdan que, aunque Nil parezca inofensivo, sigue siendo un animal salvaje. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos no acercarse a él. Las autoridades toman medidas cada vez para redirigirlo con precaución hacia la costa.