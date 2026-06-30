La belleza paraguaya viral en el Mundial 2026 quiere ser Miss Universo

El Mundial 2026 está haciendo historia no solo por sus resultados inesperados en el campo, sino también por el descubrimiento de nuevas estrellas en las gradas. Una simple aficionada captada por las cámaras durante el partido Turquía-Paraguay (0:1) — Naiel Aguilera se volvió famosa en todo el mundo en una sola noche. Estas imágenes, que se difundieron a la velocidad del rayo en las redes sociales, cambiaron por completo la vida de la joven.

Del modelaje al cine: ofertas inesperadas

Después de que sus cautivadoras fotos en las gradas se volvieran virales, Aguilera captó rápidamente la atención de prestigiosas agencias de modelos y recibió importantes ofertas de colaboración. Pero su nueva carrera no se limita a las pasarelas :

Debut en series : Ha recibido una oferta oficial para actuar en una serie de uno de los canales de televisión más famosos.

Certamen de belleza : En su primera entrevista con la televisión paraguaya, Naiel reveló que sueña con representar a su patria en el certamen mundial de Miss Universo.

No solo belleza: intelecto y planes

Naiel Aguilera no es solo poseedora de una apariencia hermosa, sino que resultó ser una persona con un alto intelecto y responsabilidad social. En su entrevista, volvió a sorprender a sus seguidores :

Habilidades lingüísticas Educación y especialidad Misión futura Español, inglés y alemán habla con fluidez y perfección En la universidad psicología clínica estudiante de 1er año en 2do año crear una organización benéfica de protección animal crear una organización benéfica de protección animal

El «amuleto de la suerte» de la selección de Paraguay

Los aficionados paraguayos consideran a Naiel no solo como una chica hermosa, sino como el verdadero símbolo de la suerte de la selección. Según la creencia, Paraguay no pierde cuando Aguilera está en las gradas.