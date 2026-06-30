Trump recibe un anillo de oro único con 321 diamantes

El Centro Mundial de Diamantes de Amberes (AWDC) ha obsequiado al presidente de EE. UU., Donald Trump, un anillo de oro adornado con 321 diamantes naturales con motivo del 250º aniversario de la independencia del país. El regalo fue entregado al embajador de EE. UU. en Bélgica, Bill White. La organización lo anunció en su página de Facebook.

Se informó que el anillo único está hecho de oro y cuenta con 321 diamantes naturales y otras 75 piedras preciosas. Esta entrega se valora como un símbolo de las relaciones económicas y comerciales de muchos años entre ambos países.

Según el AWDC, Estados Unidos ha sido durante muchos años uno de los socios comerciales más importantes para Amberes. Gran parte de los diamantes naturales vendidos en la ciudad terminan siendo entregados a compradores estadounidenses.

«Deseamos que este anillo se convierta en un símbolo especial de la estrecha cooperación económica y los fuertes vínculos entre nuestros países», dice el comunicado del centro.

El centro también destacó especialmente que solo se utilizaron diamantes naturales para la confección del anillo.

«Es difícil distinguir los diamantes naturales de los sintéticos a simple vista. Sin embargo, existe una gran diferencia en cuanto a su origen, rareza, valor y estatus», señaló el AWDC.

Para su información, Amberes es reconocida como la capital mundial del diamante desde hace más de 500 años. Cerca del 80% de los diamantes brutos extraídos en el mundo pasan por las bolsas de la ciudad.

Asimismo, en el famoso barrio de los diamantes de Amberes operan oficinas y representaciones de 1.700 empresas de diamantes procedentes de diversos países del mundo.

Según fuentes históricas, en 1863 se fundó en esta ciudad la primera bolsa oficial de diamantes del mundo. Hoy en día, en esta zona se encuentran el Centro Mundial de Diamantes de Amberes y cuatro grandes bolsas comerciales.