Un bebé de 18 días dio fuerzas a su madre bajo los escombros

La lucha por la supervivencia de una mujer que quedó atrapada bajo los escombros con su bebé de 18 días tras un fuerte terremoto en Venezuela ha captado la atención mundial. Dayana Patiño, rescatada con vida, relató los aterradores momentos que vivió.

Ella cuenta que, incluso en los momentos más difíciles, su hijo recién nacido, Juan David, le dio la fuerza y la esperanza para seguir viviendo.

«Mientras él estuviera vivo, yo no tenía derecho a rendirme. Cada vez que podía, tocaba su nariz para comprobar que seguía respirando», dice Dayana.

Esperanza bajo los escombros

El fuerte terremoto ocurrido el 24 de junio en Venezuela se convirtió en uno de los desastres naturales más trágicos de la historia del país. Según datos oficiales, al 29 de junio, al menos 1,450 personas habían fallecido y decenas de miles estaban desaparecidas. Aunque las labores de búsqueda y rescate continúan, las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen.

En medio de esta tragedia, el rescate de Dayana y su hijo de 18 días se considera un verdadero milagro. Los videos del rescate han llegado al corazón de millones de espectadores en redes sociales. El pequeño Juan David se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos.

«Solo abracé fuerte a mi bebé»

En el momento del sismo, Dayana estaba lavando los platos en su apartamento del octavo piso en La Guaira. Al principio, pensó que el temblor era algo normal. Pero segundos después, la situación cambió drásticamente.

La madre tomó a su bebé en brazos de inmediato. Luego, todo el edificio comenzó a colapsar.

«Sentí que volaba por el aire. Luego, sentí que me hundía entre agua y tierra. Todavía me pregunto cómo hice para no soltar a mi bebé», relata.

Atrapada bajo los escombros, la mujer pidió ayuda al principio. Pero al darse cuenta de que nadie la escuchaba, decidió ahorrar energía. Desde entonces, solo pedía auxilio cuando escuchaba voces o pasos cerca.

La voz que llegó a los rescatistas

Aunque la pierna izquierda de Dayana estaba atrapada bajo bloques de hormigón y su cabeza comprimida entre piedras, intentó mantener la calma.

Después de un tiempo, escuchó la voz de su hermano y respondió con todas sus fuerzas. Su hermano le prometió salvarla, dándole esperanza.

La noche del 25 de junio, tras una compleja operación de rescate, la madre y el bebé fueron sacados con vida. Dayana sufrió heridas en ambas piernas, mientras que el bebé resultó con lesiones leves.

«Sentí que la vida me fue devuelta»

El padre, Gerson, acababa de llegar a casa durante el sismo. Al ver el colapso del edificio, creyó haber perdido a su esposa e hijo.

El momento en que los vio con vida fue uno de los más conmovedores de su existencia.