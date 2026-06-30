La estrella de la selección brasileña, Neymar, se burló en sus redes sociales del economista alemán Joachim Klement tras la victoria sobre Japón en el Mundial 2026. Klement había pronosticado la victoria de los japoneses mediante su modelo matemático, pero el resultado en el campo contradijo los cálculos del experto. Así lo informa Goal.com.

En los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, Brasil logró una difícil victoria por 2-1 ante Japón. Tras el partido, Neymar publicó un mensaje irónico en X (antes Twitter) dirigido a Klement: «Señor Joachim Klement... por favor, inténtelo de nuevo en el próximo Mundial». Con esto, el futbolista destacó que las suposiciones del economista sobre la eliminación de Brasil eran infundadas.

Modelo matemático y derrota inesperada

Joachim Klement no es un simple aficionado; era reconocido como el matemático y economista que acertó quiénes serían los campeones mundiales de 2014, 2018 y 2022. Antes del torneo, basándose en su modelo, afirmó que la generación actual de Brasil no estaba en su mejor forma deportiva, mientras que Japón se había convertido en un equipo fuerte. Aunque su predicción resultó inesperada e incluso absurda para muchos, el experto confiaba en sus cálculos.

Durante el encuentro, el Brasil dirigido por Carlo Ancelotti enfrentó una resistencia seria. La selección de Japón mantuvo preocupados a los cinco veces campeones del mundo hasta el final del juego. Sin embargo, la actividad de Raphinha y el gol de Gabriel Martinelli tras un pase de Bruno Guimarães llevaron a la «Seleção» a la siguiente ronda.

La «caza» de Neymar continúa

Según informa Goal.com, Neymar no se limitó a reírse del error relacionado con Japón. También siguió otras predicciones del economista. Klement había pronosticado que la selección de Países Bajos sería campeona de este torneo. Pero después de que los neerlandeses perdieran la oportunidad ante Marruecos en una tanda de penaltis, Neymar volvió a intervenir.

El delantero brasileño dejó otro mensaje corto y conciso al economista: «Se ha equivocado de nuevo». Esta situación despertó un gran interés entre los usuarios de las redes sociales, demostrando una vez más el carácter bromista del futbolista.

La selección de Brasil continúa su camino en el torneo y, sin duda, el estado anímico de líderes como Neymar influye positivamente en el ambiente general del equipo. Para el economista Klement, el torneo de este año puso fin a su serie de predicciones infalibles. Se demostró una vez más que los cálculos matemáticos no siempre resisten ante la voluntad y la habilidad en el campo.