El capitán de la selección nacional de Uzbekistán y delantero del club turco Istanbul Bashakshehir, Eldor Shomurodov, cumplió ayer 31 años.

El talentoso futbolista nació el 29 de junio de 1995 en el distrito de Jarqo‘rg‘on, en la región de Surxondaryo. Comenzó en el fútbol a los 6 años y, desde entonces, gracias a su esfuerzo y talento, se ha convertido en uno de los jugadores más famosos del país.

A lo largo de su carrera, Shomurodov ha jugado con éxito en el Mash'al y Bunyodkor de Uzbekistán, el Rostov de Rusia, y el Genoa y la Roma de Italia. En 2025, pasó de la Roma al club turco Istanbul Bashakshehir cedido, y posteriormente el club turco adquirió sus derechos de traspaso definitivos.

Miles de aficionados al fútbol han felicitado a Eldor Shomurodov por su cumpleaños en las redes sociales, deseándole grandes éxitos para la nueva temporada.