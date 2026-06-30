El directivo del Manchester City habla sobre Mareska

Khaldoon Al-Mubarak, presidente del consejo de administración del Manchester City, se pronunció sobre el nombramiento de Enzo Mareska como entrenador principal del equipo.

El directivo del club destacó que la personalidad, el estilo de trabajo y la visión futbolística del técnico italiano encajan perfectamente con los planes futuros de los «Citizens».

« Precisamente estas son las cualidades que necesitamos »

Khaldoon Al-Mubarak describió a Mareska como un entrenador que siempre busca nuevos retos y aspira a resultados de alto nivel.

« Enzo aporta al equipo carisma, una gran pasión por el trabajo y una inteligencia futbolística superior. Precisamente estas son las cualidades que necesitamos », afirmó.

Según el directivo, la visión de Mareska sobre el fútbol moderno y su lealtad a sus ideas serán una ventaja importante para el City.

Su regreso al club fue valorado como un paso natural

Mareska ya ha trabajado anteriormente en el sistema del Manchester City y conoce bien el entorno del club.

Al-Mubarak calificó su regreso como una decisión esperada y lógica.

« Estamos encantados de que regrese a un club cuyos objetivos y sueños coinciden plenamente con los suyos », dijo el presidente del club.

Señaló que esta decisión ha sido un paso natural tanto para Mareska como para el Manchester City.

Una plantilla adecuada para Mareska

Khaldoon Al-Mubarak señaló que el club cuenta con todas las condiciones para que el nuevo entrenador pueda implementar sus ideas.

Mareska dispondrá de:

jugadores de alto nivel;

una infraestructura de club desarrollada;

un cuerpo técnico sólido;

un sistema de fútbol moderno

.

La directiva del club confía en que el técnico italiano aprovechará eficazmente estas oportunidades.

« Esperamos con interés su contribución »

Al-Mubarak espera que el nuevo entrenador principal aporte significativamente a los éxitos futuros del equipo.

« Esperamos con gran interés ver cómo contribuirá a los éxitos futuros del club. Bienvenido, Enzo », declaró en el sitio oficial del club.

Mareska ocupa el lugar de Guardiola

Enzo Mareska ha sustituido a Pep Guardiola en el cargo de entrenador principal del Manchester City.

De este modo, comienza una nueva era en el club. La pregunta principal ahora es si Mareska podrá mantener los altos estándares dejados por Guardiola.

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