El club alemán RB Leipzig ha puesto fin a todos los rumores sobre una de sus mayores joyas, Yan Diomande. A pesar del interés de los equipos más ricos y prestigiosos de Europa, el representante de la Bundesliga ha confirmado oficialmente que el extremo de 19 años no será vendido en este mercado de fichajes de verano. Esta decisión ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol, ya que varios grandes clubes estaban en la lucha por el jugador. Así lo informa Goal.com .

Según la información publicada por el diario SPORT BILD, clubes como el Real Madrid, Manchester City, Manchester United y Chelsea han enviado consultas sobre la situación del jugador. Sin embargo, la directiva del RB Leipzig ha mantenido una postura firme sobre el precio fijado por su activo principal. Los responsables del club han decidido no sentarse a negociar hasta que llegue una oferta de al menos 100 millones de libras esterlinas (unos 120 millones de euros) por Diomande.

El Liverpool ha sido el participante más activo en esta carrera, habiendo ofrecido oficialmente 67 millones de libras esterlinas más bonificaciones. El Paris Saint-Germain también se unió a la lucha por el talentoso jugador. Sin embargo, la coyuntura actual del mercado demuestra que ningún club está dispuesto a superar la barrera de los 100 millones de libras. Por ello, la directiva de Leipzig, respaldada por el grupo Red Bull, ha optado por la estrategia de retener al jugador en el equipo.

Extensión de contrato y nuevo proyecto

El director deportivo del club, Marcel Schäfer, centra actualmente toda su atención en la extensión del contrato del jugador. Según el nuevo acuerdo, se prevé un aumento significativo en el salario de Diomande. Aunque el jugador expresó abiertamente su intención de abandonar el club durante la Copa del Mundo, la situación parece haber cambiado. Actualmente, el extremo ha aceptado discutir las nuevas condiciones con el Leipzig y pasar una temporada más en Alemania.

La confianza de la directiva de Leipzig no se basa solo en factores financieros, sino también en las relaciones humanas. La temporada pasada, Marcel Schäfer brindó una gran ayuda durante una emergencia médica personal que ocurrió en la familia del jugador. Esta generosidad es muy valorada por Diomande y sus representantes. Precisamente este sentimiento de gratitud se considera uno de los principales factores que llevan al jugador a permanecer en el equipo sin entrar en conflicto con el club.

El nuevo entrenador del equipo, Martín Demichelis, también ha entrado en acción y se ha puesto en contacto personalmente con la joven estrella. Demichelis ha explicado que colocará a Diomande en uno de los roles centrales de sus esquemas tácticos y que lo considera la piedra angular del nuevo proyecto. El entrenador planea reunirse con el jugador cara a cara a su regreso de las vacaciones para discutir los planes futuros en detalle.

Como informa GOAL.com, aunque Diomande había dado promesas verbales a varios clubes simultáneamente, la administración del Leipzig logró evitar una guerra de traspasos. El club tiene como objetivo no dañar la reputación futura del jugador y dejarlo salir en un momento beneficioso para todas las partes. Por ahora, es casi seguro que los aficionados al fútbol podrán ver a este talento en los campos de la Bundesliga durante una temporada más.