Un autobús de tres pisos con literas en Pakistán fascina a Internet

Un autobús único que presta servicios interurbanos en Pakistán está atrayendo la atención del público. Circulando por las carreteras del país, el First Class Triple Decker Sleeper Limousine Plus es conocido como el único autobús de tres pisos del mundo equipado con literas.

La característica más destacada de este vehículo son sus compartimentos VIP privados. Están construidos en la parte más baja del autobús, donde normalmente se ubica el maletero. Se accede a cada compartimento a través de una puerta de coche individual. El exterior está decorado con un aerógrafo especial al estilo limusina.

En el compartimento de lujo, los pasajeros disponen de un sofá cama, televisión conectada a un sistema estéreo, iluminación, nevera, mesa y un teléfono para contactar con el conductor. Las condiciones aquí son comparadas por muchos con Emirates la clase ejecutiva de la aerolínea.

El segundo y tercer piso del autobús también cuentan con asientos cómodos y lujosos. Sin embargo, en estas zonas los pasajeros viajan en un salón común y el precio del billete es mucho más barato que en los compartimentos VIP.

Además, el autobús cuenta con un minibar y una cocina. Las comidas se preparan en la parte trasera del vehículo y luego se sirven a los pasajeros.

Este autobús único circula entre Islamabad, la capital de Pakistán, y la ciudad de Quetta. El viaje dura entre 10 y 12 horas. Cabe destacar que viajar en este «rey de los autobuses» está al alcance de todos, con un precio de billete de 4500 rupias pakistaníes, unos 195 000 soums.