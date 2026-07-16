Thierry Henry explica la razón de la superioridad de España: ¿Por qué perdieron Kylian Mbappé y Francia?

La leyenda del fútbol francés Thierry Henry compartió sus reflexiones tras la derrota ante la selección de España en la semifinal de la Copa del Mundo. Destacó que la razón principal por la que Kylian Mbappé y sus compañeros no pudieron hacer nada contra "La Roja" es la filosofía de juego sistémica y de larga trayectoria del rival. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con Fox Sports, Henry calificó la victoria por 2-0 de España como totalmente justa. Según él, los españoles fueron muy superiores a los franceses no solo en el marcador, sino también en el juego. Como informa Goal.com, el exdelantero elogió especialmente el sistema de posesión de balón de España.

«Los españoles controlaron el balón y demostraron una vez más por qué son campeones de Europa. Fueron superiores en todos los aspectos y ganó el mejor equipo. Si no entras en el partido desde el principio, es muy difícil jugar contra España. Una vez que se ponen por delante, es casi imposible remontar», señaló Henry.

Sistematicidad y filosofía inmutable en el fútbol español

Thierry Henry explicó que los éxitos del fútbol español en todos los niveles no son casualidad. En su opinión, desde el fútbol femenino hasta los torneos juveniles y los Juegos Olímpicos, los españoles actúan con el mismo estilo, lo que garantiza que cualquier jugador nuevo se adapte rápidamente al equipo.

«He jugado contra ellos como jugador y como entrenador. Cuando estuve en el FC Barcelona, vi cómo funcionaba este sistema desde dentro. En España, un jugador sabe lo que tiene que hacer desde los 9 años. Moviendo el balón por el campo como si la selección de Francia no estuviera allí. Esto no es solo talento, es el producto de un ADN futbolístico formado a lo largo de los años», afirma el legendario delantero.

Según Henry, no es casualidad que el segundo gol de España llegara tras una larga serie de pases. En esa situación, los defensas rivales simplemente se vieron obligados a correr detrás del balón. Considera un gran logro que la selección española no cambie su juego independientemente de la alineación.

Esta derrota debe ser una gran lección para la selección francesa. Según Henry, el equipo debe analizar profundamente lo sucedido y regresar más fuerte para vencer a España, que se ha convertido en su nuevo "gran rival". Actualmente, el fútbol español sigue estableciendo su hegemonía en la escena mundial.