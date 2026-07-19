El judo uzbeko domina Asia: 20 medallas ganadas en Amán

Los jóvenes judokas de Uzbekistán concluyeron el campeonato asiático cadete en Amán, capital de Jordania, con una superioridad absoluta. Nuestros representantes ocuparon el primer lugar en la clasificación general con un total de 20 medallas: 11 de oro, 4 de plata y 5 de bronce.

Durante el segundo día de la competición, que contó con más de 170 atletas de 20 países, el equipo nacional de Uzbekistán demostró una vez más quién manda en el tatami.

Cinco nuevos campeones asiáticos en un solo día

En las pruebas del segundo día, los judokas uzbekos ganaron ocho medallas, cinco de ellas de oro. Behruzbek Usmonov, Jo‘rabek Eshpo‘latov, Alibek Durdiyev, Zuhra Alimova y Parizoda Yo‘ldosheva subieron a lo más alto del podio en sus respectivas categorías.

Medallistas de oro:

73 kg: Behruzbek Usmonov;

90 kg: Jo‘rabek Eshpo‘latov;

+90 kg: Alibek Durdiyev;

57 kg: Zuhra Alimova;

63 kg: Parizoda Yo‘ldosheva.

Dos platas y un bronce adicionales

En la categoría de 81 kg, Samandar Sunnatov llegó a la final y obtuvo la medalla de plata. En la categoría femenina de 63 kg, Dinora Samandarova ocupó el segundo lugar.

Poshshojon Jumaboyeva, quien compitió en la categoría de 70 kg, se llevó la medalla de bronce.

Una gran ventaja sobre los rivales

En el medallero final, Uzbekistán se consolidó como líder indiscutible con 11 oros. Kazajistán, que ocupó el segundo lugar, acumuló 2 oros, 7 platas y 6 bronces.

Irán completó el podio con 2 oros y 2 bronces. De esta manera, Uzbekistán superó a sus rivales más cercanos por nueve medallas de oro.

Resultado final en Amán

Balance general del equipo nacional cadete de Uzbekistán:

Medalla Cantidad Oro 11 Plata 4 Bronce 5 Total 20

El resultado en Amán demuestra que el judo uzbeko tiene un gran potencial no solo hoy, sino también para las futuras generaciones. Ahora, estos campeones tienen la tarea de consolidar su posición en competiciones internacionales juveniles y de adultos.