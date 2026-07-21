Subastan el despacho de Guardiola: 3 000 euros por un balón

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Subastan el despacho de Guardiola: 3 000 euros por un balón

«Manchester City» ha organizado una subasta online inusual para aficionados y coleccionistas. Se han puesto a la venta accesorios de oficina, objetos personales y herramientas tácticas utilizadas por el exentrenador del club, Pep Guardiola.

Uno de los lotes principales de la subasta de Erling Haaland es un balón de fútbol especial dedicado a sus grandes logros en la Premier League. Por este objeto, firmado por el delantero noruego, se han ofrecido hasta ahora 3 000 euros.

Se venden objetos del entorno de trabajo de Guardiola

La colección incluye varios objetos utilizados por el técnico español durante sus años en el Manchester City.

Entre ellos, la subasta incluye:

  • accesorios de oficina;

  • objetos personales;

  • herramientas de análisis táctico;

  • recuerdos relacionados con la historia del club.

Estos lotes no se valoran solo como objetos, sino como recuerdos históricos vinculados a la exitosa etapa de Guardiola en el Manchester City.

Gran interés por el balón firmado por Haaland

El lote que más atención está atrayendo es el balón de fútbol con un diseño especial dedicado a Erling Haaland.

El balón presenta patrones únicos que ilustran el rápido camino del delantero noruego hacia los 100 goles en la Premier League inglesa. También cuenta con la firma personal de Haaland.

Hasta ahora se han ofrecido 3 000 euros por este lote. Dado que la subasta continúa, el precio final podría ser mucho mayor.

Se espera que el precio siga subiendo

Los objetos pertenecientes a estrellas del fútbol y entrenadores famosos siempre tienen una gran demanda entre los coleccionistas. Especialmente, los lotes relacionados con figuras como Guardiola y Haaland tienen un valor especial para los aficionados del club.

Los coleccionistas con alto poder adquisitivo y los seguidores fieles del Manchester City podrían aumentar significativamente el precio en los últimos días de la subasta.

El diseño especial del balón y la firma de Haaland aumentan aún más su valor.

La subasta finaliza el 26 de julio

La subasta online continuará hasta el 26 de julio. Hasta entonces, los participantes pueden seguir realizando nuevas ofertas por los objetos de su interés.

Si las decisiones tácticas de Guardiola dejaron huella en la historia del fútbol, ahora los objetos de su despacho se convierten en lotes valiosos para coleccionistas. La intriga principal es cuánto alcanzará el precio final del balón firmado por Haaland.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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