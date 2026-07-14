Эрлинг Ҳоланднинг янги уй ҳайвони тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Эрлинг Ҳоланд АҚШ сафари ортидан мухлисларини яна бир ноодатий чиқиш билан ҳайрон қолдирди. Норвегиялик ҳужумчи уйига тулум қилинган енот олиб келганини кўрсатди.
Сувенир оддий эмас: енот қўлида ичимлик ушлаб турган ҳолатда тайёрланган. Ҳоланд уни ижтимоий тармоқда ҳазил аралаш "янги уй ҳайвоним" деб таништирди.
Бу пост қисқа вақтда кўпчиликнинг эътиборини тортди. Фойдаланувчилар изоҳларда футболчининг бундай ғалати буюм танлаганини муҳокама қилишди.
Ҳоланднинг бу каби ҳазиллари мухлислар учун янгилик эмас. У майдон ташқарисида ҳам ўзини эркин тутиши ва кутилмаган постлари билан тез-тез эътиборга тушиб туради.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…