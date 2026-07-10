Манчестер Сити аёллар жамоаси Челси ҳимоячиси Ниамҳ Чарлес билан шартнома имзолади

·23·Спорт
Манчестер Сити аёллар жамоаси Челси ҳимоячиси Ниамҳ Чарлес билан шартнома имзолади

Англия аёллар терма жамоасининг тажрибали аъзоси Ниамҳ Чарлес расман Манчестер Сити футболчисига айланди. Аёллар ўртасидаги Англия Суперлигасининг (ВСЛ) амалдаги чемпиони Лондоннинг Челси клуби билан келишувга эришиб, чап қанот ҳимоясини кучайтиришга муваффақ бўлди. Ушбу трансфер Манчестер Сити учун жорий ёзги трансфер ойнасидаги иккинчи йирик харид бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Гуардиан нашри хабарига кўра, Манчестер Сити 27 ёшли футболчи учун 500 минг фунт стерлинг (тахминан 670 минг доллар) тўлаган. Ниамҳ Чарлес янги жамоаси билан уч йиллик шартнома имзолади ва у ерда 21-рақам остида тўп сурадиган бўлди. Таъкидлаш жоизки, футболчининг Челси билан амалдаги шартномаси тугашига яна бир йил бор эди, бироқ клублар келишувга эришишди.

Ҳимоядаги муаммоларга ечим

Ўтган мавсумда 10 йиллик танаффусдан сўнг чемпионликни қўлга киритган Манчестер Сити учун чап қанот ҳимояси энг заиф нуқталардан бири бўлиб қолаётган эди. Леила Оуаҳаби жамоани тарк этиб, АҚШнинг Чикаго Старс клубига ўтганидан сўнг, мураббий Андреэ Жеглертз ушбу позицияни тўлдиришни устувор вазифа қилиб белгилаган эди. Ниамҳ Чарлес айнан шу бўшлиқни тўлдириши кутилмоқда.

Ниамҳ Чарлес аслида ҳужумкор позицияларда ўйнаган, бироқ Челси собиқ мураббийи Эмма Ҳаес уни муваффақиятли тарзда чап қанот ҳимоячисига айлантирган эди. Ушбу ўзгариш Англия терма жамоасида ҳам ўзини оқлади ва футболчи Сарина Виегман қўл остида мунтазам равишда шу позицияда майдонга тушиб келмоқда. Унинг кўп қирралилиги Манчестер Сити учун Чемпионлар лигаси ва ички биринчиликдаги унвонни ҳимоя қилишда асқотиши шубҳасиз.

Янги чақирув ва келажак режалари

Трансфердан сўнг ўз фикрларини билдирган Ниамҳ Чарлес шундай деди: "Бу ерда эканлигимдан жуда бахтиёрман. Манчестер Сити сўнгги йилларда қандай натижаларга эришганини ташқаридан кузатиб келганман. Бу ерда шакллантирилаётган маданият ва ўйин услуби менга жуда мос келади. Умид қиламанки, янги жамоам билан кўплаб муваффақиятларга эришамиз".

Клуб спорт директори Тересе Сжогран футболчининг тажрибаси жамоа учун катта фойда келтиришини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Ниамҳ Чарлес ҳали ўзининг энг юқори спорт формасига чиқмаган ва Манчестер Сити сафида у янада ўсишга эришади. Жамоа ёзги трансферлар вақтида яна бир юлдуз — Бет Меадни ҳам ўз сафига қўшиб олган эди.

Ушбу трансфер занжирининг яна бир қисми сифатида Челси жамоаси Арсенал юлдузи Катие МкКабени ўз сафига қўшиб олгани айтилмоқда. Айнан МкКабенинг келиши Ниамҳ Чарлеснинг Манчестерга кўчиб ўтишини тезлаштирди, чунки футболчи кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлишни истаган. Эндиликда Манчестер Сити янги мавсумга янада кучли таркиб билан тайёргарлик кўрмоқда.

Манчестер СитиЧелсиФутболТрансферАёллар Футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалияда янги давр бошланди: Роналду учун таниш мураббий келдиПортугалияда янги давр бошланди: Роналду учун таниш мураббий келдиБугун, 20:51Аргентина Миср устидан иродали ғалабага эришди: Жанжал ва чемпионларга хос характерАргентина Миср устидан иродали ғалабага эришди: Жанжал ва чемпионларга хос характерБугун, 20:16Макрон Франция ғалабасидан кейин ёзди: Марокашга ҳам алоҳида эътироф борМакрон Франция ғалабасидан кейин ёзди: Марокашга ҳам алоҳида эътироф борБугун, 20:03Руди Гарсия Испанияга қарши режани айтди: Белгия қўрқувсиз чиқмоқчиРуди Гарсия Испанияга қарши режани айтди: Белгия қўрқувсиз чиқмоқчиБугун, 19:52Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида иш бошлади: Янги давр ва катта вадаларХаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида иш бошлади: Янги давр ва катта вадаларБугун, 18:54Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхшими? Стан Коллйморе "замонавий биас" ҳақида гапирдиГарри Кейн Англия тарихидаги энг яхшими? Стан Коллйморе "замонавий биас" ҳақида гапирдиБугун, 18:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди