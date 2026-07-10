Манчестер Сити аёллар жамоаси Челси ҳимоячиси Ниамҳ Чарлес билан шартнома имзолади
Англия аёллар терма жамоасининг тажрибали аъзоси Ниамҳ Чарлес расман Манчестер Сити футболчисига айланди. Аёллар ўртасидаги Англия Суперлигасининг (ВСЛ) амалдаги чемпиони Лондоннинг Челси клуби билан келишувга эришиб, чап қанот ҳимоясини кучайтиришга муваффақ бўлди. Ушбу трансфер Манчестер Сити учун жорий ёзги трансфер ойнасидаги иккинчи йирик харид бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Гуардиан нашри хабарига кўра, Манчестер Сити 27 ёшли футболчи учун 500 минг фунт стерлинг (тахминан 670 минг доллар) тўлаган. Ниамҳ Чарлес янги жамоаси билан уч йиллик шартнома имзолади ва у ерда 21-рақам остида тўп сурадиган бўлди. Таъкидлаш жоизки, футболчининг Челси билан амалдаги шартномаси тугашига яна бир йил бор эди, бироқ клублар келишувга эришишди.
Ҳимоядаги муаммоларга ечимЎтган мавсумда 10 йиллик танаффусдан сўнг чемпионликни қўлга киритган Манчестер Сити учун чап қанот ҳимояси энг заиф нуқталардан бири бўлиб қолаётган эди. Леила Оуаҳаби жамоани тарк этиб, АҚШнинг Чикаго Старс клубига ўтганидан сўнг, мураббий Андреэ Жеглертз ушбу позицияни тўлдиришни устувор вазифа қилиб белгилаган эди. Ниамҳ Чарлес айнан шу бўшлиқни тўлдириши кутилмоқда.
Ниамҳ Чарлес аслида ҳужумкор позицияларда ўйнаган, бироқ Челси собиқ мураббийи Эмма Ҳаес уни муваффақиятли тарзда чап қанот ҳимоячисига айлантирган эди. Ушбу ўзгариш Англия терма жамоасида ҳам ўзини оқлади ва футболчи Сарина Виегман қўл остида мунтазам равишда шу позицияда майдонга тушиб келмоқда. Унинг кўп қирралилиги Манчестер Сити учун Чемпионлар лигаси ва ички биринчиликдаги унвонни ҳимоя қилишда асқотиши шубҳасиз.
Янги чақирув ва келажак режалариТрансфердан сўнг ўз фикрларини билдирган Ниамҳ Чарлес шундай деди: "Бу ерда эканлигимдан жуда бахтиёрман. Манчестер Сити сўнгги йилларда қандай натижаларга эришганини ташқаридан кузатиб келганман. Бу ерда шакллантирилаётган маданият ва ўйин услуби менга жуда мос келади. Умид қиламанки, янги жамоам билан кўплаб муваффақиятларга эришамиз".
Клуб спорт директори Тересе Сжогран футболчининг тажрибаси жамоа учун катта фойда келтиришини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Ниамҳ Чарлес ҳали ўзининг энг юқори спорт формасига чиқмаган ва Манчестер Сити сафида у янада ўсишга эришади. Жамоа ёзги трансферлар вақтида яна бир юлдуз — Бет Меадни ҳам ўз сафига қўшиб олган эди.
Ушбу трансфер занжирининг яна бир қисми сифатида Челси жамоаси Арсенал юлдузи Катие МкКабени ўз сафига қўшиб олгани айтилмоқда. Айнан МкКабенинг келиши Ниамҳ Чарлеснинг Манчестерга кўчиб ўтишини тезлаштирди, чунки футболчи кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлишни истаган. Эндиликда Манчестер Сити янги мавсумга янада кучли таркиб билан тайёргарлик кўрмоқда.
…