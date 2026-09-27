«KO» brutal en Taskent: Furqatbek Yoqubov derrotado por Ramazan Gairbekov (video)

El torneo «Mangu 5», muy esperado por los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA), concluyó en la capital, Taskent. En el combate principal, el evento más esperado, el talentoso luchador uzbeko Furqatbek Yoqubov se enfrentó al representante ruso Ramazan Gairbekov. El combate, programado a 5 asaltos por el título de campeón absoluto de la liga en peso pluma, terminó de forma dramática antes de lo previsto.

Tras dos asaltos de intensos intercambios, en el 3.º asalto, Furqatbek Yoqubov fue noqueado tras un ataque potente y preciso del luchador ruso. Con esta brillante victoria, Ramazan Gairbekov escribe su nombre en la historia de la promoción al convertirse en el primer campeón oficial de peso pluma de la liga Mangu.

«Duelo en Taskent, 3.º asalto y nuevo campeón»: los 5 puntos clave de la final de Mangu 5

Datos oficiales y resultados más importantes del combate principal:

Noche de MMA en la capital: Todos los combates del torneo «Mangu 5», organizado a un alto nivel en Taskent, han finalizado;

Combate principal y apuesta por el título: El duelo se llevó a cabo en formato de 5 asaltos por el primer cinturón de campeón de la liga Mangu en peso pluma;

Final prematuro en el 3.º asalto: El combate no llegó a su fin; los golpes lanzados por Ramazan Gairbekov en el tercer asalto decidieron el destino del enfrentamiento;

El KO de Yoqubov: A pesar de una resistencia feroz, nuestro compatriota Furqatbek Yoqubov no pudo soportar la presión de su oponente y fue derrotado;

Primer campeón histórico: Con esta victoria, el ruso Ramazan Gairbekov levantó el primer cinturón de campeón de la promoción.

Mangu 5: Clasificación de los indicadores técnicos del combate por el título

Comparación de los parámetros oficiales y el resultado del combate principal en Taskent:

Indicadores y criterios Furqatbek Yoqubov (Uzbekistán) Ramazan Gairbekov (Rusia) Estatus del combate y categoría de peso Combate por el título de peso pluma (Mangu 5) Combate por el título de peso pluma (Mangu 5) Duración prevista Combate oficial por el título a 5 asaltos Combate oficial por el título a 5 asaltos Resultado final registrado Derrota por KO en el 3.º asalto Victoria por KO/TKO en el 3.º asalto Lugar del combate Taskent (Campo propio y público local) Visitante (Octágono de Taskent) Título obtenido Principal aspirante al título Primer campeón histórico de la liga Mangu

MMA y análisis deportivo: ¿Por qué el 3.º asalto fue el punto de inflexión?

Conclusiones de los expertos y analistas de artes marciales mixtas:

«Error en velocidad y control de distancia»: En peso pluma, cada segundo y la elección de la distancia son cruciales; aunque Yoqubov fue activo en los primeros asaltos, en el tercer asalto entró en un intercambio abierto y recibió un golpe peligroso en el contraataque;

La frialdad táctica de Gairbekov: El deportista ruso estudió los puntos fuertes de su oponente en los dos primeros asaltos, encontró la forma de romper su defensa y logró finalizar el combate en cuanto surgió la oportunidad;

Punto de inflexión para Furqatbek: Esta derrota en la lucha por el cinturón servirá como una gran lección; trabajar en su técnica de golpeo y en sus deficiencias defensivas le permitirá regresar al octágono más fuerte.

En su opinión, ¿la derrota de Furqatbek Yoqubov en el 3.º asalto se debió al cansancio o a un error táctico? ¿Podrá Yoqubov tener una revancha y recuperar el cinturón de Ramazan Gairbekov? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del mundo de las MMA uzbekas con todos los aficionados!