La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos

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La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos

La victoria por 3-1 de la selección nacional de Uzbekistán sobre Irán en el estadio «Istiqlol» de Ferganá ha provocado un verdadero efecto de explosión en los medios del Golfo Pérsico y Teherán. Una de las publicaciones de fútbol más influyentes de Irán, «Team Melli Actu» calificó el desempeño del equipo nacional en Ferganá como una «tragedia humillante» y criticó duramente el trabajo del entrenador Amir Ghalenoei. Los analistas de la publicación señalaron con amargura que la racha sin victorias de Irán contra el fútbol uzbeko ha llegado a 7 partidos, y que Ghalenoei, derrotado por Uzbekistán por tercera vez consecutiva, no encuentra ninguna solución contra su rival: «¡Irán ha mostrado una vez más un juego vergonzoso y débil! El estilo de trabajo de Amir Ghalenoei recuerda a tácticas artesanales y a un sabotaje dentro del equipo nacional. La selección de Uzbekistán y personalmente Fabio Cannavaro ¡le han dado una verdadera lección táctica a nuestro entrenador sobre cómo se debe jugar al fútbol!».

Los expertos iraníes escriben abiertamente que la obstinación de Ghalenoei por aferrarse a una vieja guardia, su negativa a dar paso a los jóvenes talentos y su retraso en el relevo generacional han llevado al gigante continental al borde del abismo. Aunque Eldor Shomurodov abrió el marcador en el minuto 10 tras un error defensivo y el marcador se igualó por un autogol, Shomurodov transformó con frialdad un penalti en el minuto 58 tras una falta sobre Behruz Karimov, sellando un doblete. En el tiempo de descuento, Husayn Norchaev anotó el tercer gol, sentenciando la superioridad total sobre el rival.

Entonces, ¿qué crisis se esconde detrás de la incapacidad de Irán para vencer a Uzbekistán en 7 partidos, en qué se manifestó la superioridad táctica de Cannavaro sobre Ghalenoei y es inevitable ahora la dimisión del entrenador en Teherán?

«7 partidos sin ganar, acusación de 'sabotaje' y la lección de Cannavaro»: 5 puntos clave de la reacción de la prensa iraní

Hechos y conclusiones más importantes del contundente reportaje publicado por «Team Melli Actu»:

  • «Derrota trágica y humillación»: La prensa iraní calificó el 1-3 en Ferganá como una de las actuaciones más débiles y vergonzosas en la historia de la selección nacional;

  • Racha de 7 partidos sin ganar contra Uzbekistán: La selección nacional de Irán no ha podido vencer a Uzbekistán en ninguno de sus últimos 7 partidos oficiales y amistosos;

  • Master-class táctica de Cannavaro: El especialista italiano Fabio Cannavaro fue reconocido abiertamente por los iraníes por haber superado a Amir Ghalenoei en todos los aspectos;

  • Acusación de «sabotaje» contra Ghalenoei: La dependencia del entrenador hacia una plantilla envejecida, la falta de táctica y el estancamiento del relevo generacional fueron duramente condenados;

  • Doblete de Shomurodov y punto final de Norchaev: Los líderes uzbekos aprovecharon los errores groseros del rival y la falta del portero Beiranvand para demostrar una superioridad absoluta.

Enfrentamiento Irán-Uzbekistán: Comparación del estado de ambos equipos y evaluación de la prensa

Análisis de la situación real tras el partido de Ferganá:

Indicadores y criterios

Selección nacional de Uzbekistán (Ganador)

Selección nacional de Irán («Team Melli»)

Resultado final y goles

3:1 (Shomurodov 10', 58' pen., Norchaev 90+3')

1 gol (J. Orozov 49' aut.)

Nivel del entrenador

Fabio Cannavaro: Táctica y sistema de alto nivel

Amir Ghalenoei: «Tácticas artesanales e impotencia»

Dinámica de enfrentamientos

Invicto contra Irán desde hace 7 partidos

Incapaz de vencer a Uzbekistán desde hace 7 partidos

Estado de la plantilla y generaciones

Integración de jóvenes (Karimov, Norchaev, Orozov)

Dependencia ciega de veteranos envejecidos

Estado mental y psicológico

Un equipo audaz que no teme a los gigantes continentales

Depresión psicológica, falta de confianza y crisis

Reacción de la prensa nacional

Celebración de la victoria y de la era Cannavaro

Dimisión del entrenador y sarcasmo mordaz

Experticia futbolística y análisis: ¿Por qué Irán no puede vencer a Uzbekistán desde hace 7 partidos?

Conclusiones de analistas internacionales y comentaristas asiáticos:

  • «El complejo iraní» en Uzbekistánse trasladó a Teherán: Mientras que antes Uzbekistán temía a Irán y a menudo se conformaba con un empate, en los últimos años este equilibrio se ha invertido totalmente; durante 7 partidos, Irán ha quedado impotente ante la potencia física, la velocidad y la organización del fútbol uzbeko; ahora, los iraníes temen enfrentarse a Uzbekistán;

  • La presión de Cannavaro y el pánico en la defensa iraní: El error grosero de los defensas iraníes en el minuto 10 y el gol de Shomurodov fueron fruto de la presión alta implementada por Cannavaro; el nerviosismo del portero Beiranvand, que golpeó el rostro de Behruz Karimov en una incursión, demostró que Irán estaba roto mentalmente;

  • La «trampa conservadora» de Ghalenoei: Como señaló acertadamente «Team Melli Actu», el relevo generacional está estancado en Irán; estrellas como Taremi, Azmoun y Hajsafi ya no pueden mantener una dinámica de 90 minutos como antes; Uzbekistán, con jóvenes como Fayzullaev, Norchaev y Karimov, controla fácilmente el ritmo del partido;

  • Diferencia de nivel de entrenamiento: El estilo anticuado de Ghalenoei no pudo resistir la táctica de Fabio Cannavaro, quien proviene de la élite mundial y domina perfectamente el sistema moderno 4-3-3.

Este resultado histórico de 3-1 en Ferganá no solo confirmó la potencia de Uzbekistán en Asia, sino que también llevó al fútbol iraní al borde de reformas profundas y de la dimisión de su entrenador.

En su opinión, ¿cuál es la causa principal de la incapacidad de la selección de Irán para vencer a Uzbekistán en 7 partidos: el fortalecimiento de nuestro equipo bajo la dirección de Cannavaro o la crisis del fútbol iraní? ¿Qué piensa personalmente de la dura evaluación de la prensa iraní al calificar a Ghalenoei de «saboteador» y «entrenador artesanal»? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis exclusivo del triunfo del fútbol uzbeko con todos los aficionados!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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