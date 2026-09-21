Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado

En Karakalpakstán, se planea crear un gran clúster especializado en la extracción y procesamiento de oro. Se informó que se han identificado reservas de 4 toneladas de oro en la mina "Urusoy" de la región. Con la implementación del proyecto, también se ampliarán los trabajos de exploración geológica.

En el proyecto de decreto pertinente del Gabinete de Ministros, en Karakalpakstán, se han establecido medidas para crear un clúster de extracción y procesamiento de oro.

Como parte del proyecto, se prevé no solo explotar la mina existente, sino también fortalecer los trabajos de exploración geológica para identificar nuevas áreas prometedoras.

El aspecto más interesante: la parte geológicamente estudiada de la región representa actualmente solo el 20 %. Según los datos actuales, el área donde se llevan a cabo los trabajos de prospección y extracción abarca 200 hectáreas. Se espera que la puesta en marcha del nuevo clúster aumente la actividad económica en la región y contribuya a la creación de cerca de 1 000 nuevos empleos. Por lo tanto, una gran parte de Karakalpakstán aún no ha sido completamente estudiada geológicamente. Debido a esto, existe la posibilidad de que se descubran nuevas minas y reservas de recursos minerales durante los futuros trabajos de prospección.