Amirkhon Alikhojayev derrota a su oponente ruso en el torneo Mangu 5

En el torneo Mangu 5 celebrado en Taskent, el luchador uzbeko de MMA Amirkhon Alikhojayev registró una nueva victoria. Se impuso por decisión de los jueces ante el ruso Sharif Iskandarov tras un combate completo.

El 26 de septiembre, el complejo Humo Arena de la capital acoge el nuevo torneo de la Mangu Professional League. El programa de la competición incluye una serie de combates de MMA con representantes de Uzbekistán y otros países.

Amirkhon Alikhojayev completó los tres asaltos del combate

El combate entre Amirkhon Alikhojayev y Sharif Iskandarov se organizó en la categoría de peso wélter.

El duelo, programado a tres asaltos, duró hasta el tiempo reglamentario. Al final, los jueces sumaron los puntos y otorgaron la victoria al representante de Uzbekistán.

De esta manera, Alikhojayev logró una importante victoria sobre su oponente ruso en el torneo Mangu 5 de Taskent.

Tres asaltos, combate completo y, al final, la victoria es para el representante uzbeko.

El récord profesional de Amirkhon Alikhojayev

Según las estadísticas públicas, antes del torneo Mangu 5, Alikhojayev había disputado 20 combates en su carrera profesional, registrando 13 victorias y 7 derrotas.

Sharif Iskandarov, por su parte, contaba con 4 victorias y 1 derrota en 5 combates profesionales antes del Mangu 5.

La victoria de Alikhojayev en el Mangu 5 se registra como un nuevo resultado en su carrera profesional.

Mangu 5 se convirtió en una gran noche de MMA en Taskent

El quinto torneo de la Mangu Professional League se celebra el 26 de septiembre en el Humo Arena de Taskent. El programa incluye combates internacionales y disputas por el título de campeón.

En uno de los combates estelares, Furqatbek Yoqubov se enfrenta al ruso Ramazan Gayrbekov por el cinturón de campeón de Mangu.

Así, entre los combates del Mangu 5, la victoria de Amirkhon Alikhojayev sobre Sharif Iskandarov fue uno de los resultados destacados para los aficionados al MMA en Uzbekistán.