Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra

La atmósfera rica en oxígeno del planeta Tierra podría mantenerse durante aproximadamente otros mil millones de años, tras lo cual los niveles de oxígeno caerán drásticamente. Según los resultados de una investigación científica publicada en la revista Nature Geoscience, en el futuro el planeta se volverá inhabitable para los humanos, los animales y la mayoría de los organismos complejos. Esta conclusión fue alcanzada por el científico Kazumi Ozaki de la Universidad de Tokio y el investigador Christopher Reinhard del Georgia Institute of Technology durante la modelización de la evolución a largo plazo de la atmósfera y la biosfera terrestres. Así lo informa Ixbt.com informa .

Es bien sabido que la vida moderna está estrechamente ligada al oxígeno, y su composición atmosférica actual no se formó de repente. Hace unos 2.400 a 2.500 millones de años comenzó un periodo llamado el Gran Evento de Oxidación, y gracias a la actividad de los primeros organismos fotosintéticos, la atmósfera terrestre comenzó a cambiar gradualmente. Sin embargo, según los cálculos de los investigadores, el estado actual del planeta no es eterno y cambiará radicalmente con el tiempo.

Actividad solar y cambios en el ciclo del carbono

Los científicos crearon un modelo informático especial que tiene en cuenta los procesos climáticos y biogeoquímicos, realizando más de 400.000 simulaciones bajo diversas condiciones iniciales. Uno de los principales factores de los cambios futuros es el aumento gradual del brillo del Sol. Nuestra estrella, en su fase de enana amarilla, se vuelve cada vez más brillante, lo que provoca cambios climáticos y altera el equilibrio habitual del ciclo global del carbono.

Como resultado, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera disminuirá constantemente. Aunque hoy en día el CO2 se asocia principalmente con el calentamiento global, es una materia prima esencial para las plantas y otros organismos fotosintéticos. A escala de cientos de millones de años, su concentración caerá hasta tal punto que el proceso de fotosíntesis será extremadamente ineficiente.

La caída drástica del oxígeno y sus consecuencias

La disminución de la actividad de los organismos fotosintéticos conduce a una reducción en la producción de oxígeno. Según los resultados de la modelización, después de aproximadamente mil millones de años, este proceso alcanzará una etapa crítica y la concentración de oxígeno en la atmósfera caerá rápidamente. Tras este proceso de desoxigenación, la Tierra recordará en muchos aspectos al estado anterior al Gran Evento de Oxidación.

Quedará muy poco oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera, mientras que los niveles de metano aumentarán. Al mismo tiempo, la capa de ozono moderna, vinculada a la presencia de oxígeno molecular, desaparecerá por completo. Para los humanos, los animales y la gran mayoría de los organismos complejos modernos, tales condiciones serán totalmente incompatibles con la vida.

Sin embargo, la vida en sí no desaparecerá por completo del planeta. En un entorno sin oxígeno, los microorganismos anaerobios, que no necesitan oxígeno para obtener energía, podrán continuar su actividad. Aunque los científicos habían estimado anteriormente la desaparición de un entorno favorable para la vida compleja en unos dos mil millones de años, los nuevos modelos informáticos muestran que este proceso podría ocurrir mucho antes.