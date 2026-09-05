Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi

Superliga de UzbekistánEn el duelo central de la 20ª jornada, el actual campeón y líder de la competición, el club Neftchi de Ferganá, cayó derrotado estrepitosamente por 6-2 ante el Nasaf en Qarshi. Esta goleada al líder provocó una ola de impacto en la comunidad futbolística. Tras el encuentro, el entrenador de Ferganá, Islom Ismoilov, participó en la rueda de prensa para responder detalladamente a las preguntas de los periodistas sobre el estado de shock del equipo, las causas de los errores consecutivos y la difícil situación en la segunda vuelta.

«Cada córner del rival fue gol»: El aturdimiento en la primera parte

Islom Ismoilov reveló que el destino del partido se decidió en un instante debido a las jugadas a balón parado:

Habilidad del rival y situaciones incomprensibles: «En primer lugar, felicito al Nasaf por su merecida victoria. Pido disculpas a los aficionados y a la directiva del club. Asumo toda la responsabilidad por los errores. Casi todos los tiros libres y córners del rival terminaron en gol, debemos revisar esta situación»;

Knock-out y confianza en los jugadores: El entrenador destacó que no tiene quejas hacia sus pupilos y que no duda de nadie: «Ya en la primera parte, el equipo sufrió un knock-out psicológico. En esta situación, es muy difícil despertar a los jugadores. Confío en nuestros futbolistas, han dado todo por nosotros hasta hoy y seguirán haciéndolo»;

El principio del fútbol abierto: Ismoilov afirmó que elegir un juego abierto basado en el riesgo no fue un error, y que Neftchi no ha renunciado a su filosofía ofensiva contra todos sus rivales, incluido Pakhtakor .

Problemas en la segunda vuelta: No es la salida del entrenador, sino las lesiones constantes

El bajón del equipo en los partidos fuera de casa, tras una primera vuelta brillante, se explicó por los siguientes factores:

La salida del asistente alemán no es un factor: El entrenador dijo que la salida del asistente extranjero no afectó el juego del equipo, siendo la causa principal las bajas en la plantilla;

Lesiones constantes y rotación forzada: «Los jugadores titulares se están lesionando uno tras otro. En cada partido nos vemos obligados a cambiar la alineación. El jugador que regresa no recupera su forma física de inmediato. La falta de una alineación estable reduce la calidad del juego»;

Presión del liderato y responsabilidad del entrenador: El técnico admitió que el equipo juega bajo una gran presión en la cima y que las carencias no se deben solo a las lesiones, sino también a sus propios errores como entrenador.

El reto de la ACL y la decisión de luchar hasta el final

A pesar del duro golpe, el entrenador de Neftchi declaró que no renunciará a la lucha por el título ni a los objetivos en el ámbito internacional:

Ineficacia de los cambios tácticos: «Al inicio de la segunda parte, dimos entrada a Alisher Odilov y movimos a Yovovich detrás del delantero para crear tensión en el centro. Pero volvimos a encajar un gol de córner»;

«Aún no se ha perdido nada»: «El equipo sigue en primer lugar. Lucharemos con todas nuestras fuerzas hasta el final de la temporada e intentaremos mantener esta posición»;

Responsabilidad en los campos asiáticos: Ismoilov señaló que la moral es crucial para representar dignamente a Uzbekistán en la Liga de Campeones de la AFC y que abordarán el torneo con seriedad.

¿Crees que tras la goleada 6-2 ante el Nasaf, el Neftchi podrá recuperar la moral y mantener el liderato en la carrera por el título, o la iniciativa ha pasado a sus rivales? ¿Quién es el principal culpable de esta crisis? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!