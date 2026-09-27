Descubren en China una nueva especie de dinosaurio con garras gigantes

Una nueva especie de dinosaurio que vivió hace aproximadamente 125 millones de años ha sido descubierta en China. Los científicos la han denominado Kayrasaurus changliensis. Habitó durante el Cretácico temprano en la actual provincia china de Liaoning. Así lo informó Phys.org .

Esta nueva especie pertenece al grupo de los tericinosaurios. Caminaba sobre dos patas y, debido a su apariencia, especialmente por sus grandes garras, los investigadores lo han comparado con un «oso emplumado». Sus garras largas y curvas en las patas delanteras son una de sus características anatómicas únicas.

El esqueleto casi completo que sirvió de base para el estudio pertenecía a un ejemplar que aún no había alcanzado la edad adulta. A pesar de ello, su longitud superaba los 3,6 metros. Los científicos estimaron el peso del animal en unos 275 kilogramos.

Otro aspecto inusual del Kayrasaurus es la disposición muy fina y densa de sus dientes. Se identificaron más de 32 alvéolos dentales en cada lado de la mandíbula superior y al menos 45 en la inferior. Por lo tanto, podría haber tenido más de 77 dientes en total.

Los ancestros de los tericinosaurios eran terópodos carnívoros. Sin embargo, a lo largo de la evolución, los miembros de este grupo desarrollaron características adaptadas a una dieta herbívora. El Kayrasaurus también era herbívoro y probablemente se alimentaba de plantas más altas.

Según los científicos, el hallazgo de esta nueva especie ayuda a comprender mejor la diversidad de tamaños corporales y adaptaciones ecológicas de los tericinosaurios que vivieron en la biota de Jehol.