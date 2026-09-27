Descubren en China una nueva especie de dinosaurio con garras gigantes

·9·Mundo
Descubren en China una nueva especie de dinosaurio con garras gigantes

Una nueva especie de dinosaurio que vivió hace aproximadamente 125 millones de años ha sido descubierta en China. Los científicos la han denominado Kayrasaurus changliensis. Habitó durante el Cretácico temprano en la actual provincia china de Liaoning. Así lo informó Phys.org .

Esta nueva especie pertenece al grupo de los tericinosaurios. Caminaba sobre dos patas y, debido a su apariencia, especialmente por sus grandes garras, los investigadores lo han comparado con un «oso emplumado». Sus garras largas y curvas en las patas delanteras son una de sus características anatómicas únicas.

El esqueleto casi completo que sirvió de base para el estudio pertenecía a un ejemplar que aún no había alcanzado la edad adulta. A pesar de ello, su longitud superaba los 3,6 metros. Los científicos estimaron el peso del animal en unos 275 kilogramos.

Otro aspecto inusual del Kayrasaurus es la disposición muy fina y densa de sus dientes. Se identificaron más de 32 alvéolos dentales en cada lado de la mandíbula superior y al menos 45 en la inferior. Por lo tanto, podría haber tenido más de 77 dientes en total.

Un dinosaurio Kayrasaurus emplumado y de largas garras sostiene una rama de planta.

Los ancestros de los tericinosaurios eran terópodos carnívoros. Sin embargo, a lo largo de la evolución, los miembros de este grupo desarrollaron características adaptadas a una dieta herbívora. El Kayrasaurus también era herbívoro y probablemente se alimentaba de plantas más altas.

Según los científicos, el hallazgo de esta nueva especie ayuda a comprender mejor la diversidad de tamaños corporales y adaptaciones ecológicas de los tericinosaurios que vivieron en la biota de Jehol.

Kayrasaurus changliensisLiaoningTericinosaurioPhys.orgPaleontología
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un tiranosaurio de 50 millones de dólares: « Gas » bate el récordUn tiranosaurio de 50 millones de dólares: « Gas » bate el récord15 julio 22:03Resuelto el misterio de un dinosaurio gigante de 150 millones de añosResuelto el misterio de un dinosaurio gigante de 150 millones de años11 julio 22:27Un hueso conservado durante 40 años resultó ser el primer dinosaurio de la AntártidaUn hueso conservado durante 40 años resultó ser el primer dinosaurio de la Antártida4 julio 13:03Descubren una sustancia misteriosa en un hueso de dinosaurio de 66 millones de añosDescubren una sustancia misteriosa en un hueso de dinosaurio de 66 millones de años16 agosto 10:47Los millonarios gastan sumas récord en esqueletos de dinosauriosLos millonarios gastan sumas récord en esqueletos de dinosaurios19 julio 13:24Inundaciones graves en Bangkok: los 50 distritos declarados zonas de desastre naturalInundaciones graves en Bangkok: los 50 distritos declarados zonas de desastre naturalHoy 02:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo