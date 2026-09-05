En 2021, Cristiano Ronaldocausó un revuelo mundial con un gesto de apenas unos segundos.

En una conferencia de prensa de la Euro 2020, el jugador apartó dos botellas de Coca-Cola que estaban frente a él y las sustituyó por agua, exclamando « ¡Água! ». De esta manera, demostró claramente su preferencia por beber agua.

Tras esto, el valor de las acciones de Coca-Cola cayó un 1,6 %. La capitalización de mercado de la empresa bajó de aproximadamente 242 mil millones a 238 mil millones de dólares. Como resultado, los medios vincularon el gesto de Ronaldo con la pérdida de 4 mil millones de dólares en valor de mercado en pocas horas.

Sin embargo, los expertos señalaron que no es correcto atribuir esta caída únicamente al gesto de Ronaldo. Otros factores del mercado también influyen en el precio de las acciones.

A pesar de ello, el incidente demostró una vez más la gran influencia que posee Ronaldo. Un simple gesto del futbolista fue ampliamente debatido en los medios de comunicación y redes sociales de todo el mundo.