Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares

·15·Deportes
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares

En 2021, Cristiano Ronaldocausó un revuelo mundial con un gesto de apenas unos segundos.

En una conferencia de prensa de la Euro 2020, el jugador apartó dos botellas de Coca-Cola que estaban frente a él y las sustituyó por agua, exclamando « ¡Água! ». De esta manera, demostró claramente su preferencia por beber agua.

Tras esto, el valor de las acciones de Coca-Cola cayó un 1,6 %. La capitalización de mercado de la empresa bajó de aproximadamente 242 mil millones a 238 mil millones de dólares. Como resultado, los medios vincularon el gesto de Ronaldo con la pérdida de 4 mil millones de dólares en valor de mercado en pocas horas.

Sin embargo, los expertos señalaron que no es correcto atribuir esta caída únicamente al gesto de Ronaldo. Otros factores del mercado también influyen en el precio de las acciones.

A pesar de ello, el incidente demostró una vez más la gran influencia que posee Ronaldo. Un simple gesto del futbolista fue ampliamente debatido en los medios de comunicación y redes sociales de todo el mundo.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Aljamain Sterling culpa a la UFC por el KO de Umar NurmagomedovAljamain Sterling culpa a la UFC por el KO de Umar NurmagomedovHoy, 21:44«Arman habla demasiado»: Dana White antes del combate Tsarukyan vs. Ruffy«Arman habla demasiado»: Dana White antes del combate Tsarukyan vs. RuffyHoy, 21:41El desafortunado regreso de Andy Ruiz: Derrota ante Damian Knyba en Nueva JerseyEl desafortunado regreso de Andy Ruiz: Derrota ante Damian Knyba en Nueva JerseyHoy, 21:39Khamzat Chimaev habla abiertamente sobre el impactante KO de Umar NurmagomedovKhamzat Chimaev habla abiertamente sobre el impactante KO de Umar NurmagomedovHoy, 21:34Shavkat Rakhmonov revela su ventaja sobre Islam MakhachevShavkat Rakhmonov revela su ventaja sobre Islam MakhachevHoy, 21:32Bogdan Guskov revela un análisis sensacional sobre el combate entre Nursulton Ruziboev y Michael PageBogdan Guskov revela un análisis sensacional sobre el combate entre Nursulton Ruziboev y Michael PageHoy, 21:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)