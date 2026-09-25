Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán

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Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán

El actual campeón de Inglaterra El servicio de prensa de « Manchester City» ha seguido de cerca las actuaciones internacionales de sus estrellas durante la fecha FIFA y ha publicado un informe especial. El gigante inglés destacó, junto a los partidos de Noruega y Portugal, la sensacional victoria de la selección nacional de Uzbekistán contra Irán (3-1). El informe señala que el defensa central Abdukodir Khusanov disputó los 90 minutos completos, neutralizando con autoridad los ataques de un rival tan fuerte como Irán.

La victoria uzbeka fue cimentada por un doblete de Eldor Shomurodov y un gol tardío de Husayn Norchaev, mientras que el único tanto del rival fue registrado como un autogol de Jahongir Urozov». Además, el goleador de City, Erling Haaland, marcó dos goles en el dramático encuentro contra Dinamarca (3-2), llevando a su equipo al liderato del grupo, mientras que el capitán de los «citizens», Rúben Dias, cerró la defensa en la victoria de Portugal por 1-0 sobre Gales, completando con éxito su partido número 81 con la selección.

« Khusanov contra Irán, doblete de Haaland y defensa de Dias »: 5 puntos clave del informe de Manchester City

Los hechos más importantes del comentario oficial publicado por el club inglés:

  • Uzbekistán bajo la mirada de City: El sitio oficial del club de Mánchester cubrió ampliamente la victoria de Uzbekistán por 3-1 sobre Irán;

  • 90 minutos de maestría de Khusanov: Abdukodir Khusanov jugó todo el partido en la defensa central, destacándose por sus acciones seguras;

  • Doble de Shomurodov y punto final de Norchaev: Los dos goles de Shomurodov y el de Norchaev aseguraron la victoria uzbeka;

  • Super rendimiento de Haaland: Erling anotó 2 goles contra Dinamarca (3-2), marcando el gol de la victoria en el minuto 75;

  • El partido 81 de Dias: Rúben Dias, de 29 años, limitó a Gales a un solo tiro a puerta, contribuyendo al éxito por 1-0.

Legionarios de Manchester City: Resultados internacionales y comparación de estadísticas

Indicadores de los partidos mencionados en la información oficial del club:

Jugador y selección

Rival y resultado final

Tiempo jugado y posición

Resultado personal

Importancia del partido

Abdukodir Khusanov (Uzbekistán)

Irán (3-1)

90 minutos (Defensa central)

Defensa sólida

Gran victoria ante un gigante continental

Erling Haaland (Noruega)

Dinamarca (3-2)

90 minutos (Delantero centro)

Doblete (minutos 18', 75')

Líder de grupo

Rúben Dias (Portugal)

Gales (1-0)

90 minutos (Capitán, defensa)

Portería a cero, partido 81 con la selección

Defensa del título de la Nations League

Experticia futbolística: ¿Por qué este reconocimiento es un gran evento para el fútbol uzbeko?

Conclusiones de comentaristas deportivos y scouts internacionales:

  • El nombre de Uzbekistán en los medios de City: Que uno de los clubes más valiosos y prestigiosos del mundo mencione el juego de nuestra selección junto a superestrellas como Haaland y Dias significa que el valor de nuestro fútbol en el mercado global está aumentando;

  • El juego seguro de Khusanov: Actuar sin errores durante 90 minutos contra un rival físicamente fuerte como Irán demostró una vez más el alto potencial internacional de Khusanov;

  • Impulso psicológico de la selección: Esta victoria convincente por 3-1 sobre Irán será un impulso importante antes de los próximos partidos de clasificación para la Copa del Mundo.

¿Crees que Abdukodir Khusanov podrá alcanzar el nivel para jugar en el equipo titular de un club top como Manchester City en un futuro cercano? ¿Qué nota le das a la victoria de nuestra selección por 3-1 sobre Irán? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este artículo exclusivo sobre el reconocimiento internacional del fútbol uzbeko con todos tus amigos!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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