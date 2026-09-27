Un bombero reza sobre su camión tras extinguir un incendio

Se produjo un incendio en un campo en la zona de Ashag’idemirtash, en la provincia turca de Elazig. Tras recibir el aviso, los bomberos de la ciudad de Elazig acudieron al lugar, controlaron las llamas y extinguieron el fuego, según informó la IHA.

Poco después, uno de los bomberos se dio cuenta de que quedaban pocos minutos para que terminara el tiempo de la oración de la tarde (Asr). Para realizar su oración a tiempo, subió al techo del camión de bomberos estacionado en la zona.

El momento en que el bombero rezaba sobre el camión fue grabado por un ciudadano presente en el lugar. Posteriormente, el vídeo se difundió en Internet y ganó gran atención en las redes sociales.