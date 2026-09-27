¡Thriller de 5 goles en Londres: España doblega a Inglaterra 3-2!

La primera jornada de la nueva temporada de la UEFA Nations League comenzó con un auténtico drama futbolístico. En un choque grandioso en Londres, dos gigantes del continente, Inglaterra y la actual campeona de Europa, España, se enfrentaron. En un duelo intenso y lleno de goles, «La Roja» logró una victoria remontada por 3-2. Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto 2, pero los ingleses dieron la vuelta al partido en la primera parte gracias a los goles de Anthony Gordon y Harry Kane.

Sin embargo, en la segunda mitad, Harry Kane falló un penalti crucial, lo que se convirtió en el punto de inflexión del partido: los suplentes Álex Baena y Mikel Oyarzabal marcaron, dando a España 3 puntos vitales a domicilio. En otro encuentro apasionante en Praga, Croacia venció a la República Checa por 2-1, impulsada por una obra maestra increíble del legendario capitán de 41 años, Luka Modrić.

«Cinco goles en Londres, la tragedia de Kane y la magia de Modrić»: los 5 puntos clave de la 1ª jornada

Hechos oficiales destacados de los partidos de la Nations League:

La victoria 3-2 de España en Londres: «La Roja» derrotó a los ingleses en un difícil partido fuera de casa;

El penalti fallado por Kane: Harry Kane falló un penalti en el minuto 54, lo que afectó drásticamente el destino del partido;

El heroísmo de los suplentes: Álex Baena y Mikel Oyarzabal, que entraron en el minuto 55, marcaron los goles de la victoria para España;

Otro gol rápido de Lamine Yamal: El prodigio de 19 años perforó la portería rival en el minuto 2;

Gol y victoria para Modrić, de 41 años: Luka Modrić marcó en suelo checo, sentando las bases para la victoria de Croacia por 2-1.

Nations League (1ª jornada): Cronología de los partidos y estadísticas técnicas

Tabla detallada de resultados de los partidos clave en Londres y Praga:

Indicadores y criterios Partido Inglaterra — España Partido República Checa — Croacia Resultado final 2 : 3 (Victoria remontada de España) 1 : 2 (Victoria de Croacia a domicilio) Goleadores Gordon 36, Kane 40 – Yamal 2, Baena 60, Oyarzabal 74 Karabec 54 – Modrić 47, Pašalić 77 Punto de inflexión Harry Kane falló un penalti en el minuto 54 El gol psicológico de Modrić en el minuto 47 Amonestaciones y disciplina O'Riley 67, Guehi 69, Bellingham 81 Sin faltas, lucha táctica posicional Eficacia del banquillo Entraron Rogers, Garner, Gibbs-White, Calvert-Lewin Entraron Pašalić y Budimir, Pašalić marcó el gol de la victoria en el 77 Jugador del partido Álex Baena y Mikel Oyarzabal (Suplentes goleadores) Luka Modrić (Líder en el campo a los 41 años y goleador)

Análisis futbolístico: ¿Por qué perdió Inglaterra y cuál es el fenómeno Modrić?

Conclusiones de analistas deportivos internacionales y expertos en fútbol europeo:

«El poder del banquillo español»: Los cambios de Luis de la Fuente en el minuto 55, dando entrada a Baena y Oyarzabal por Nico Williams y Ferran Torres, cambiaron radicalmente el esquema táctico; estos dos jugadores marcaron dos goles en 15 minutos, desestabilizando a la defensa inglesa;

La presión mental sobre Kane y la ruptura del ritmo: El penalti fallado en el minuto 54, cuando los ingleses ganaban 2-1, fue un golpe psicológico; a pesar de la actividad de Bellingham y Saka en las bandas, la pareja central Konsa-Guehi no pudo contener los contraataques rápidos de los españoles;

La eterna maestría de Modrić, de 41 años: La capacidad del capitán croata para dirigir el juego y marcar en partidos de alta intensidad a esta edad es un fenómeno raro en el fútbol mundial; su gol devolvió la ventaja psicológica necesaria a su equipo bajo la presión checa.

¿En su opinión, la derrota de Inglaterra se debió al penalti fallado por Kane o a errores defensivos? ¿Cómo valora el rendimiento de Luka Modrić a sus 41 años? ¡Comparta sus opiniones en los comentarios y difunda este análisis del fútbol europeo!