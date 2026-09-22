El pilar defensivo de la selección nacional de Uzbekistán y del club inglés Manchester Cityha visto revelados sus recuerdos más conmovedores y exclusivos sobre su difícil camino hacia la cima del fútbol mundial. Abdukodir Khusanov El delantero del club kazajo Ulitau, Bakdaulet Zulfiqorov, en una entrevista concedida a ASnews.kz y difundida por Sports.kz habló con emoción sobre sus momentos difíciles en Minsk, su profunda amistad y su humildad. Resulta que sus destinos se cruzaron en 2021 en la capital bielorrusa, en las filas del Energetik-BGU.

En aquel entonces, Khusanov, que aún no cumplía 18 años, no pudo ser registrado oficialmente debido a las estrictas restricciones de la FIFA. Pasó sus días más difíciles de adaptación al fútbol extranjero en el mismo apartamento que el delantero kazajo, compartiendo entrenamientos y preocupaciones cotidianas. Hoy, tras un brillante paso por el club francés RC Lens, fue fichado por Pep Guardiola por 40 millones de euros y se convirtió en una superestrella que ganó la FA Cup y la League Cup con Manchester City. A pesar de ello, Bakdaulet subraya que Abdukodir sigue siendo ese joven sincero, familiar y sin aires de grandeza.

¿Qué es lo que no ha cambiado en Khusanov en el camino desde el pequeño apartamento de Minsk hasta el Etihad? ¿Qué reveló su amigo kazajo sobre sus padres y qué reencuentro espera al defensa uzbeko en Taskent?

«Un apartamento en Minsk, una prohibición antes de los 18 años y la sencillez»: 5 puntos clave de las confesiones de Zulfiqorov

Los hechos más destacados de los recuerdos del delantero kazajo sobre Khusanov:

El periodo de prueba en Bielorrusia en 2021: Bakdaulet y Abdukodir comenzaron su carrera al mismo tiempo en el Energetik-BGU, donde el legionario uzbeko dio sus primeros pasos difíciles en el extranjero;

El obstáculo de las reglas de la FIFA: Como Khusanov era menor de edad (menos de 18 años), el club no pudo registrarlo oficialmente, pero trabajó incansablemente en los entrenamientos;

Un hogar y una vida común: Los dos jóvenes jugadores vivían bajo el mismo techo, compartiendo la vida diaria, las comidas y los viajes al entrenamiento, convirtiéndose en un verdadero apoyo mutuo;

«La fama no lo ha cambiado»: Zulfiqorov afirma que la mayor riqueza de Khusanov es su corazón, destacando que no ha aparecido ni un ápice de arrogancia tras su traspaso de 40 millones de euros;

Lazos de amistad y cercanía familiar: A pesar de la apretada agenda en el City, los jugadores mantienen contacto regular en redes sociales y esperan su próximo reencuentro en Taskent.

Un destino, dos carreras: El camino de Bakdaulet Zulfiqorov y Abdukodir Khusanov

Los rendimientos deportivos actuales de los dos jugadores que comenzaron en un apartamento en Minsk:

Criterios e indicadores Bakdaulet Zulfiqorov (Kazajistán) Abdukodir Khusanov (Uzbekistán) Lugar donde jugaron juntos Energetik-BGU (Minsk, 2021) Energetik-BGU (Minsk, 2021) Club actual y estatus Ulitau (Jezkazgan, Kazajistán) Manchester City (Premier League) Resultados esta temporada 5 goles y 1 asistencia en 12 partidos 6 partidos en todas las competiciones Valor de mercado y gran traspaso Delantero del campeonato local Traspaso histórico de 40 millones de euros Últimos trofeos ganados Delantero principal del club Ganador de la FA Cup y la League Cup Cualidad humana (según su amigo) Amigo fiel y cercano Persona extremadamente humilde, sincera y amable

Experticia futbolística y humana: ¿Por qué la humildad de Khusanov es su arma principal?

Conclusiones de los observadores del fútbol europeo y psicólogos:

Una educación familiar sólida: La descripción de Zulfiqorov, «conozco bien a sus padres, viene de un entorno sencillo», muestra que los valores familiares sirven de escudo contra la presión de la fama;

Inmunidad adquirida en condiciones difíciles: Los deportistas que crecieron superando dificultades en Minsk sin poder jugar oficialmente no se dejan embriagar fácilmente por el dinero y la gloria;

Compatibilidad con el sistema de Pep Guardiola: En gigantes como el Manchester City, no solo cuenta el talento, sino la humildad en el vestuario, la obediencia al entrenador y anteponer el interés colectivo al «yo» personal; cualidades innatas en Khusanov;

Un modelo para la juventud de Asia Central: El hecho de que el defensa uzbeko mantenga un trato sencillo con sus amigos cercanos, incluso después de un traspaso de 40 millones de euros y títulos en la Premier League, es una verdadera lección para la nueva generación;

Detrás de los éxitos de Abdukodir Khusanov no solo hay una defensa sólida en el campo, sino también un carácter humano puro y humilde que lo hace aún más querido por los aficionados.

¿Crees que el hecho de que Abdukodir Khusanov haya mantenido su humildad a pesar de su ascenso a la élite mundial le ayudará a seguir siendo titular en el Manchester City durante muchos años? ¿Cuál crees que es el factor más importante para evitar que los futbolistas se crean superiores? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte estos cálidos recuerdos sobre el orgullo de nuestra selección con todos los aficionados al fútbol!