Un misterioso radioseñal del espacio atrae la atención de los científicos

Científicos que reanalizaron datos de 33 sistemas planetarios captados por el radiotelescopio FAST en China han detectado una señal de radio inusual proveniente de la dirección de la estrella K2-155. Sin embargo, los investigadores subrayan que aún no hay pruebas suficientes para vincular esta señal con una civilización extraterrestre. TRT Haber y ScienceAlert informaron sobre esto.

Se informa que los científicos están estudiando señales de radio con el objetivo de encontrar rastros de otras formas de vida tecnológicamente avanzadas en el universo. Esto es parte del marco de SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre.

En este estudio, los datos de 33 sistemas exoplanetarios observados en 2021 por el radiotelescopio FAST de 500 metros en China fueron revisados utilizando nuevos métodos. Los científicos buscaron señales de radio de banda muy estrecha, raras en procesos cósmicos naturales, cuya frecuencia cambia con el tiempo.

Durante el proceso de reanálisis, se registraron inicialmente más de 139 000 señales. Tras aplicar varios filtros y métodos de detección de interferencias, solo dos recibieron atención especial. Una era una señal ya identificada como interferencia terrestre, mientras que la otra era una nueva señal proveniente de la dirección del sistema K2-155.

Señal desde la dirección de K2-155

La señal, llamada NBS 260108, fue detectada en dirección a la enana roja K2-155, situada a unos 238 años luz de la Tierra. Este sistema alberga tres supertierras, de las cuales el planeta exterior está cerca de la zona habitable de la estrella.

La señal fue registrada a una frecuencia de 1148,4167 MHz y llamó la atención de los investigadores por su banda estrecha y su desplazamiento de frecuencia con el tiempo. Además, fue captada en el haz principal del telescopio FAST apuntado a K2-155 y no se observó en otros haces circundantes.

Sin embargo, verificaciones posteriores no confirmaron que la señal perteneciera a una civilización extraterrestre. La señal solo apareció con fuerza en un canal de polarización. Además, se registraron señales similares en frecuencias cercanas durante la observación de otras tres estrellas, lo que refuerza la probabilidad de que se trate de interferencias terrestres o de los equipos del telescopio.

Los investigadores aún no han podido determinar la fuente exacta de la señal. Por lo tanto, NBS 260108 sigue siendo una señal no identificada, y la probabilidad de que provenga de la Tierra o de equipos técnicos se considera mayor que la de un origen extraterrestre.

Las interferencias de radio, un problema importante

La detección de señales débiles del espacio se ve obstaculizada por las ondas de radio terrestres. Los satélites, aviones y sistemas de comunicación y navegación pueden interferir con las observaciones astronómicas.

La capacidad del telescopio FAST para observar simultáneamente diferentes direcciones gracias a sus 19 haces distintos ayuda a aislar dichas señales.

Los científicos señalan que este estudio aún no proporciona pruebas de vida extraterrestre. Sin embargo, los nuevos métodos de aprendizaje automático y filtrado de señales podrían utilizarse en el futuro para buscar señales tecnológicas del espacio.