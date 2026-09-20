14 enfermeras de un mismo departamento quedan embarazadas al mismo tiempo en EE. UU.

En 2025, se observó una situación inusual en el hospital HSHS St. Vincent en Wisconsin, Estados Unidos. Catorce enfermeras que trabajaban en el departamento Women and Infants Center quedaron embarazadas al mismo tiempo.

Curiosamente, todas estas enfermeras trabajaban en el departamento que brinda atención médica a mujeres embarazadas y recién nacidos. Mientras ayudaban a otras mujeres en el proceso de dar a luz, ellas mismas esperaban un hijo durante ese periodo.

El hospital informó sobre este hecho inusual en mayo de 2025. Debido a que los embarazos de las enfermeras coincidieron en fechas cercanas, se prepararon para tomar su licencia de maternidad de forma escalonada.

Para garantizar la continuidad del trabajo en el departamento, se utilizó personal temporal, grupos flexibles internos y el apoyo de otras enfermeras.

Según información posterior del hospital, ocho de las catorce enfermeras dieron a luz. Entre ellas, nacieron cuatro niñas y cuatro niños.

Este suceso en el hospital llamó la atención como un «baby boom» único del año 2025. El hecho de que tantas enfermeras de un mismo departamento esperaran un hijo al mismo tiempo se convirtió en un evento inolvidable tanto para ellas como para sus colegas.