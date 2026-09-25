Una mujer japonesa de 63 años se casa con un hombre 32 años menor

En Japón, una mujer de 63 años llamada Azarashi está llamando la atención de los internautas por casarse con un hombre de 31 años, 32 años menor que ella, y por dirigir juntos una agencia matrimonial. Así lo informó el South China Morning Post.

Azarashi vivió más de 20 años con su anterior pareja y se divorció a los 48 años. Después de eso, crió a su hijo sola y se dedicó a un negocio de venta de ropa para mascotas.

Su encuentro con su actual esposo comenzó en agosto de 2020 en un café de Tokio. Azarashi encontró un teléfono que alguien había olvidado y se lo devolvió a su dueño. Una semana después, se encontraron por casualidad en el transporte público e intercambiaron números de teléfono. A partir de entonces, empezaron a hablar con regularidad.

Curiosamente, al principio de su relación, la pareja no sabía la edad real del otro. Aproximadamente un mes después, descubrieron sus edades. A pesar de ello, decidieron continuar con su relación.

El hijo de Azarashi es 6 años mayor que su actual esposo. La madre del joven es 6 años menor que Azarashi y al principio se opuso a su relación. Más tarde, tras la firme decisión de su hijo, aceptó la relación.

La pareja registró oficialmente su matrimonio en diciembre de 2022. En las redes sociales, se llaman mutuamente «Princesa» y «Príncipe». Actualmente, dirigen juntos una agencia matrimonial.

