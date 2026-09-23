La conferencia de prensa oficial organizada antes del choque amistoso entre Uzbekistán e Irán en Ferganá fue mucho más intensa, abierta y cargada de debates de lo esperado. El seleccionador nacional, la leyenda del fútbol mundial Fabio Cannavaro, y el capitán Eldor Shomurodov respondieron sin rodeos a las preguntas sobre la selección, la filosofía de entrenamiento y los enfoques tácticos. Especialmente, las menciones de los medios sobre el anterior técnico, Srečko Katanec, quien priorizaba la estatura de los jugadores, y las críticas sobre los ausentes, provocaron una respuesta firme y sin concesiones del italiano.

Cannavaro enfatizó que las puertas de la selección nacional no dependen de la edad en el pasaporte, sino del talento y la personalidad en el campo: « A pesar de ser joven, Hakimov no tiene miedo y posee una fuerte personalidad. ¡En nuestro equipo no existe el concepto de joven o viejo! No me despierto por la mañana para elegir jugadores al azar. Quien merece estar en el campeonato, es convocado. Si algunos no están, hay razones serias para ello », subrayó. El entrenador también aclaró que las puertas siempre están abiertas para Ikrom Aliboyev, añadiendo que el objetivo principal de esta concentración es el futuro a largo plazo del equipo y el relevo generacional, pidiendo a los periodistas que respeten sus decisiones.

Entonces, ¿debutará Muhammad Hakimov contra Irán? ¿Cómo fortalecerá esta posición firme de Cannavaro la disciplina interna y qué sorpresa prepara la selección en Ferganá?

« Hakimov el intrépido, respuesta a Katanec y exigencias del entrenador »: 5 puntos clave de la rueda de prensa

Los puntos más importantes de la intervención de Fabio Cannavaro en Ferganá:

La oportunidad de Muhammad Hakimov: El seleccionador reconoció la fuerte personalidad y audacia del joven talento, confirmando que tendrá minutos en los próximos partidos;

El principio de « no hay jóvenes ni viejos »: No hay límite de edad en la selección; si hay potencial, tanto jóvenes como veteranos experimentados jugarán;

Reacción a las críticas sobre la era Katanec: Cannavaro declaró que no selecciona jugadores por su estatura, sino solo a quienes destacan en el campeonato y son útiles para el equipo;

El caso de Ikrom Aliboyev: El entrenador afirmó que conoce la calidad de Aliboyev y que las puertas de la selección siempre están abiertas para él;

Llamado a « respetar mis decisiones »: El italiano destacó que es criticado tanto si convoca a 20-22 jugadores como si llama a nuevos, y pidió a los periodistas respetar sus criterios.

Selección de Uzbekistán: Comparativa de filosofías y criterios de selección

Análisis de los antiguos principios de Srečko Katanec y el nuevo sistema de gestión de Fabio Cannavaro:

Criterios y orientaciones Enfoque bajo Srečko Katanec Nuevas reglas introducidas por Fabio Cannavaro Criterios de selección Gran atención a la potencia física y la estatura Talento, carácter, audacia y fuerte personalidad Edad de los jugadores Conservador, núcleo de jugadores experimentados « No hay límite de edad » — solo importa el potencial Número de convocados Círculo cerrado: 20–22 jugadores regulares Plantilla ampliada y descubrimientos del campeonato local Objetivo principal y vector estratégico Resultado inmediato y mantenimiento de un grupo fijo Cimientos para el futuro, relevo generacional Confianza en los jóvenes (ej: M. Hakimov) Minutos muy limitados por precaución Promesa de tiempo de juego real incluso en grandes partidos Reacción a los medios y críticas Hermetismo y decisiones sin explicaciones Diálogo abierto, argumentos y exigencia de respeto profesional

Expertise futbolístico: ¿Por qué es crucial la postura de Cannavaro para la selección?

Conclusiones de analistas deportivos y expertos nacionales:

Rompiendo barreras psicológicas: En el fútbol uzbeko, los entrenadores han descartado talentos por ser «demasiado jóvenes» o «bajos»; la evaluación basada en el carácter motiva a todos los jóvenes del campeonato;

Hakimov, futuro centro del ataque: La audacia de Muhammad Hakimov es una cualidad indispensable contra un rival agresivo como Irán; su entrada será un quebradero de cabeza táctico para los defensas rivales;

Competencia sana en el equipo: Una plantilla ampliada evita la complacencia de tener el «puesto garantizado»; incluso los legionarios deben demostrar su nivel en cada entrenamiento;

Autoridad y firmeza del entrenador: Como ganador del Balón de Oro, Fabio Cannavaro anunció que no compone su equipo bajo presiones externas, sino según sus propias convicciones — asegurando la confianza total de los jugadores en el técnico.

Fabio Cannavaro y Eldor Shomurodov La intervención en Ferganá demostró que la selección está lista para el partido contra Irán, no solo física, sino mentalmente.

En su opinión, ¿qué beneficio traerá la filosofía de Cannavaro a nuestra selección? ¿Marcará Muhammad Hakimov en su debut? ¡Deje su opinión en los comentarios y comparta este análisis antes del gran partido de mañana!