El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov, en el gran club inglés Manchester Cityno solo se está consolidando en el once inicial, sino que ya se ha convertido en un verdadero ídolo para los aficionados locales. En el partido de la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa disputado en el estadio Etihad, los mancunianos recibieron al Norwich y lograron una victoria contundente e incuestionable por 5:0 Khusanov, de 22 años, fue titular y formó una sólida pareja de centrales junto a Vitor Reis durante los 90 minutos. Reubicado en el centro por el entrenador Enzo Maresca, nuestro compatriota no dejó ninguna oportunidad a los delanteros rivales, siendo una figura clave para mantener la portería a cero.

Tras el pitido final, todo el Etihad Stadium ovacionó al legionario uzbeko, así como a Vitor Reis y Allan; los aficionados corearon el nombre de Khusanov, haciendo vibrar las gradas con gritos de «Huuuus!». Por su actuación sólida, el gigante estadístico Flashscore otorgó a Abdukodir una nota de 8,1 Gracias a este gran triunfo, los «Citizens» avanzan a la siguiente ronda y ya se preparan para el desafío contra el Brighton.

¿Cómo ha desbloqueado la decisión táctica de Maresca el potencial de Khusanov, qué fuerza mental le aporta el cariño del Etihad y cuáles son sus perspectivas en los partidos clave de la Premier League?

«Nota de 8,1 y 90 minutos sin errores»: El partido de Abdukodir Khusanov en números

Los indicadores clave de nuestro compatriota contra el Norwich:

90 minutos de total seguridad: Khusanov controló la línea defensiva de forma impecable desde el primer minuto hasta el final;

Un muro inexpugnable en el centro: Probado en las bandas en partidos anteriores, Abdukodir impidió esta vez que el rival disparara a puerta junto a Vitor Reis en su posición favorita de defensa central;

Nota de 8,1 en Flashscore: Gracias a esta alta calificación, se convirtió en el cuarto jugador más valioso del equipo, junto a su compañero Ayoub Bouaddi (8,1);

Un grito convertido en marca: El sitio oficial del club confirma que en cada intercepción, las gradas resuenan con gritos de «Huuuus!».

«5 goles sin respuesta y goleadores de la competición»: el festival ofensivo en el Etihad

Los protagonistas del partidoManchester City — Norwich:

Floyd Samba (nota 8,4): Autor de un doblete, fue elegido el mejor jugador del partido (MVP);

Rayan Cherki (nota 8,2): Aportó creatividad al ataque con sus acciones y su gol;

Allan (nota 8,2): Dominó el centro del campo y anotó un gol;

Rayan McAdoo: Marcó el quinto gol en la contundente victoria del equipo;

Siguiente ronda — Brighton: El City se enfrentará al Brighton, un equipo que apuesta por la presión y los ataques rápidos, en la próxima ronda.

Análisis táctico: ¿Por qué Enzo Maresca confió en Khusanov para el centro?

Conclusiones de los comentaristas y expertos del fútbol europeo:

De la versatilidad al liderazgo: La capacidad de Khusanov para jugar con la misma estabilidad en las bandas y en el centro maximiza la flexibilidad táctica defensiva para Maresca;

Superioridad en el juego aéreo y duelos: Los balones largos y las jugadas a balón parado del Norwich fueron neutralizados gracias a la inteligencia posicional de Khusanov;

La alta valoración de los aficionados ingleses: En un club lleno de estrellas como el Manchester City, ver a las gradas corear el nombre del defensa uzbeko de 22 años es la prueba evidente del reconocimiento a su talento de clase mundial.

El juego tranquilo y magistral de Abdukodir Khusanov en el Etihad ha demostrado una vez más al mundo que el fútbol uzbeko ocupa un lugar merecido en los cimientos de los clubes más grandes del mundo.

¿Crees que la actuación de 8,1 de Abdukodir Khusanov contra el Norwich convencerá a Enzo Maresca para alinearlo como titular en los choques de Premier League y Champions League? ¿Qué opinas de los gritos de «Huuuus» de los aficionados del Etihad? ¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte este éxito histórico del legionario uzbeko en Inglaterra con todos tus amigos amantes del fútbol!