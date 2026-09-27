«Desmaquillaje»: un profesor chino limpia la cara de alumnas con un trapo (vídeo)

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«Desmaquillaje»: un profesor chino limpia la cara de alumnas con un trapo (vídeo)

Un vídeo que muestra un incidente inesperado en una escuela secundaria china se ha vuelto viral en las redes sociales, provocando intensos debates. Un profesor, situado a la entrada de la escuela, detuvo a las alumnas que llevaban maquillaje y les limpió la cara con un trapo húmedo.

Se determinó que la institución tiene normas internas que prohíben el maquillaje. El docente justificó su acción argumentando que los estudiantes deben tener una apariencia «propia de un alumno, sencilla y natural». Sin embargo, esto dividió a la opinión pública: algunos apoyan la disciplina escolar, mientras que otros consideran este método como una violación de la integridad personal y de las normas de higiene.

«Trapo húmedo, puerta de la escuela y disciplina»: 5 puntos clave del polémico suceso

Los hechos más importantes sobre este incidente en una escuela china:

  • Castigo en la entrada: El profesor detuvo a las alumnas maquilladas en el umbral de la escuela y les limpió la cara con un trapo;

  • Existencia de prohibiciones internas: El reglamento escolar prohíbe estrictamente el uso de cualquier producto cosmético por parte de los alumnos;

  • Exigencia de «apariencia propia de un alumno»: El maestro justificó su acción por la necesidad de mantener la modestia y el estatus de estudiante en el entorno educativo;

  • Cuestión de higiene y salud: Se señala que usar un solo trapo para limpiar la cara de varias alumnas crea un riesgo de propagación de infecciones cutáneas;

  • Polarización en las redes: La opinión pública se dividió entre la necesidad de mantener la disciplina y el límite del respeto a la dignidad del niño.

Exigencias escolares y métodos de ejecución: Análisis comparativo del problema

Cumplimiento de las normas y clasificación de la medida elegida:

Criterios y parámetros

Exigencia oficial de la escuela

Método utilizado por el profesor

Objetivo principal

Asegurar que los alumnos tengan una apariencia adecuada para clase, sin adornos excesivos

Limpieza forzada del maquillaje con un trapo en la entrada

Herramienta pedagógica

Trabajo de explicación, advertencias y comunicación con los padres

Acción pública ante todos

Impacto psicológico

Adaptación voluntaria a la disciplina

Vergüenza ante sus compañeros y presión mental

Estado higiénico

Entorno limpio y saludable

Riesgo de usar un solo trapo y agua para limpiar la piel

Opinión de los partidarios

La escuela no es un desfile de moda, se necesita firmeza

Aceptado como una medida rápida contra la infracción de las normas

Opinión de los críticos

La personalidad y la dignidad del niño deben ser respetadas

Violación de la grosería y de los derechos del niño

Experticia pedagógica y psicológica: ¿Cuál es la solución aceptable?

Conclusiones de expertos en educación y psicólogos infantiles:

  • «Efecto de humillación pública»: En la adolescencia, la evaluación de la apariencia y tal actitud en público pueden causar odio hacia la escuela y traumas psicológicos;

  • Normas de higiene y salud: La piel de la cara es muy sensible, y el uso de un trapo compartido aumenta la probabilidad de enfermedades dermatológicas;

  • Necesidad de una solución sistémica: Hacer cumplir las normas escolares es más efectivo mediante el diálogo con los padres, charlas con el tutor y mecanismos de advertencia internos, en lugar de la fuerza física.

¿Cree que esta medida radical del profesor es correcta o se sale de las normas pedagógicas? ¿Cuál cree que es la mejor forma de regular la apariencia y el maquillaje en las escuelas modernas? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este tema importante!

ChinaEscuelaMaquillajeTrapoDisciplina
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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