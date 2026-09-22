Una mujer de 70 años declarada muerta despierta en su ataúd

En China, una mujer de 70 años, fallecida por cáncer y trombosis cerebral, recuperó el conocimiento un día después de su muerte mientras yacía en un ataúd refrigerado. El inesperado suceso causó gran conmoción entre sus familiares, según informó el diario «The Paper».

Se informó que, tras registrar oficialmente el fallecimiento, los familiares colocaron a la mujer en un ataúd refrigerado especial. Sin embargo, la noche del 9 de septiembre, la nuera de la difunta escuchó un débil gemido proveniente del interior del ataúd.

Tras esto, la mujer fue sacada inmediatamente del ataúd. Dos días después, el 11 de septiembre, mientras todos los familiares estaban reunidos en la casa, la pensionista recuperó parcialmente la conciencia y abrió los ojos.

No obstante, su estado general siguió siendo grave. La mujer no podía beber ni comer por sí misma. Hacia la noche, su condición empeoró nuevamente y falleció ese mismo día. Fue enterrada el 13 de septiembre.

Después de que el suceso fuera hecho público por uno de los familiares, provocó un amplio debate en las redes sociales chinas. Algunos usuarios de internet expresaron dudas sobre la veracidad del incidente.

Sin embargo, la persona que informó sobre el suceso subrayó que nadie inventaría tales detalles relacionados con la muerte de un ser querido. Además, la información proporcionada por los parientes fue confirmada por los residentes locales y un funcionario de la aldea.

El funcionario de la aldea aclaró que el ataúd no estaba en modo de congelación profunda, sino en modo de refrigeración ligera. Señaló que este hecho pudo haber sido la razón por la cual la mujer logró sobrevivir.

Los médicos explicaron el incidente como un caso de «muerte aparente». En esta situación, el metabolismo del organismo humano se ralentiza drásticamente. Como resultado, la respiración y el pulso pueden volverse casi imperceptibles.

El paciente entra en un estado de coma profundo que es fácil de confundir con la muerte. Por ello, los especialistas destacan la necesidad de seguir siempre criterios médicos estrictos y profesionales al certificar oficialmente un fallecimiento.