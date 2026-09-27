En la primera jornada de la UEFA Nations League, Suiza, uno de los equipos más disciplinados y complejos de Europa, visitó a Macedonia del Norte. En Skopje, los pupilos de Murat Yakin demostraron su alto nivel y perfecta disciplina táctica para derrotar a los locales por un contundente 3-0. El destino del encuentro se decidió por los ataques rápidos y precisos de los suizos: en el minuto 22, el experimentado centrocampista Remo Freuler abrió el marcador, mientras que Zeki Amduni, figura del partido, anotó un brillante doblete en los minutos 41 y 74.

El delantero macedonio Ljupcho Doriev, bien conocido por los aficionados del Sogdiana, estuvo en la convocatoria pero se quedó en el banquillo. Esta gran victoria a domicilio coloca a Suiza como favorita del grupo y sirve como base sólida antes del próximo duelo contra Escocia el 29 de septiembre.

«Marcador de 3-0, doblete de Amduni y la táctica de Yakin»: Los 5 puntos clave de la victoria fuera de casa

Los hechos oficiales más importantes de este encuentro de la 1ª jornada de la Nations League:

Gran victoria de Suiza por 3-0: El equipo de Murat Yakin logró una victoria sólida y contundente fuera de casa;

El brillo y doblete de Zeki Amduni: El delantero marcó dos goles magníficos en los minutos 41 y 74, convirtiéndose en el mejor jugador del partido;

Apertura rápida del marcador por Freuler: En el minuto 22, Remo Freuler aseguró que los visitantes tomaran el control total del juego;

Ljupcho Doriev se quedó en el banquillo: Doriev, considerado uno de los líderes de Macedonia del Norte, no entró al campo por decisión técnica;

Nuevos desafíos el 29 de septiembre: Macedonia del Norte viajará a Eslovenia en la 2ª jornada, mientras que Suiza visitará a Escocia.

Nations League (1ª jornada): Detalles del Macedonia del Norte — Suiza

Indicadores técnicos, cronología de goles y comparación de alineaciones:

Indicadores y criterios Selección de Macedonia del Norte Selección de Suiza Resultado final 0 3 (Gran victoria a domicilio) Goleadores Sin goles Freuler 22, Amduni 41, 74 (Doblete) Portero y línea defensiva Dimitrievski, Ilievski, Zajkov, Musliu, Herrera Kobel, Atekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez Centro del campo y ataque Bardhi, Elmas, Kostadinov, Gasharov, Miovski Jashari, Freuler, Rieder, Manzambi, Ndoye, Amduni Cambios realizados Mitrovski (46), Stojcevski (75) entraron (Doriev no jugó) Sow, Bürgy (63), Sanchez, Aebischer (75), Boteli (86) Próximo partido de la 2ª jornada (29 de septiembre) Fuera de casa contra Eslovenia Fuera de casa contra Escocia

Análisis futbolístico: ¿Por qué Suiza ganó con tanta facilidad fuera de casa?

Conclusiones de analistas, comentaristas y expertos en fútbol europeo:

«Presión intensiva y superioridad central elegida por Yakin»: El tándem Ardon Jashari y Remo Freuler controló totalmente el centro del campo; los creadores macedonios Elif Elmas y Enis Bardhi no tuvieron espacios libres, lo que neutralizó los ataques locales desde el inicio;

Sangre fría y dinamismo de Zeki Amduni: En la línea de ataque, Amduni mostró gran habilidad para posicionarse y aprovechar las oportunidades; ambos goles fueron fruto de una precisión quirúrgica al desmarcarse a la espalda de los defensas;

Debilidad ofensiva de Macedonia del Norte: Debido a que no jugaron extremos rápidos como Ljupcho Doriev y al aislamiento de Miovski, el equipo no pudo crear peligro real ante la portería de Kobel.

¿Crees que Suiza podrá lograr una victoria igual de convincente contra Escocia el 29 de septiembre? ¿Cuánto crees que influyó la decisión del entrenador de Macedonia del Norte de dejar a Ljupcho Doriev en el banquillo? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis de la Nations League con todos los aficionados al fútbol!