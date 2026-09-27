Arabia SauditaEn la prestigiosa Copa del Golfo, organizada por la ciudad de Yeda, la segunda jornada de la fase de grupos ofreció una intensidad notable y escenarios dramáticos. Uno de los favoritos de la competición, el anfitrión, Arabia Saudita se enfrentó a Omán, imponiéndose con un resultado amplio y contundente de 3-0, consolidando así su liderato en el grupo con 6 puntos. El enfrentamiento más intenso y emocionante de la jornada fue entre Kuwait e Irak.

En este superduelo marcado por cinco goles en la segunda mitad, los iraquíes lograron una victoria heroica por 3-2 gracias a un gol decisivo de Nabil, quien entró desde el banquillo, en el minuto 90+9. Para los aficionados uzbekos, otro punto destacable fue la participación directa de los jugadores del club «Pakhtakor» de Taskent: el defensa Zayd Tahsin jugó los 90 minutos completos, mientras que Aymar Husayn entró al campo en el minuto 80. Estos resultados llevaron la lucha en el grupo a su punto culminante.

«Milagro en el minuto 90+9, marcador de 3-0 y los legionarios de Pakhtakor»: los 5 puntos clave de la 2.ª jornada

Hechos oficiales más importantes de los encuentros en Yeda:

La victoria de Irak en el minuto 90+9: Mientras el marcador estaba 2-2 contra Kuwait, Nabil aseguró el 3-2 en los últimos segundos;

Arabia SauditaEl amplio triunfo 3-0: Los anfitriones marcaron tres goles sin respuesta contra Omán, alcanzando los 6 puntos;

El doblete rápido de Al Buraykan: El delantero saudí se convirtió en el héroe del partido al marcar dos goles en los minutos 11 y 34;

Representantes de Pakhtakor en el campo: En la selección de Irak, Tahsin jugó todo el partido y Husayn entró en el minuto 80;

Posición en el grupo: Arabia Saudita es 1.ª con 6 puntos, Irak es 2.º con 4 puntos, acercándose mucho a los play-offs.

Copa del Golfo (2.ª jornada): Comparativa estadística y técnica de los partidos de Yeda

Tabla de los encuentros Kuwait — Irak y Omán — Arabia Saudita:

Indicadores y criterios Partido Kuwait — Irak Partido Omán — Arabia Saudita Resultado final 2 : 3 (Victoria heroica de Irak) 0 : 3 (Amplio triunfo de Arabia Saudita) Goleadores Nasir 75 (pen.), 90 – Iqbal 52, Rashid 83, Nabil 90+9 Al Buraykan 11, 34, Kadesh 18 Situación en la tabla Irak (4 puntos, 2.º puesto), Kuwait (0 puntos, 4.º puesto) Arabia Saudita (6 puntos, 1.er puesto), Omán (1 punto, 3.er puesto) Momento decisivo Kuwait empató en el 90, Nabil marcó en el 90+9 Los saudíes sentenciaron el partido marcando tres goles en los primeros 35 minutos Rol de los jugadores de Pakhtakor Tahsin (90 min), Husayn (entró en el 80) Estrellas locales (Kanno, Al Dawsari, Tambakti) Conclusión principal del partido Un thriller fantástico hasta el último segundo Clase absoluta y superioridad posicional de los anfitriones

Expertise futbolística: ¿Por qué Irak y Arabia Saudita se convirtieron en los grandes favoritos?

Conclusiones de los analistas de fútbol de Oriente Medio y expertos deportivos:

«El carácter indomable y la rotación del equipo iraquí»: A pesar de dos empates de Kuwait, la presión constante de los iraquíes hasta los últimos segundos y el gol de Nabil, que entró en el minuto 75, demuestran que el cuerpo técnico utilizó perfectamente a sus suplentes;

«La carga física de los legionarios de Pakhtakor»: Las acciones fiables de Zayd Tahsin en la defensa central y la entrada de Aymar Husayn en situaciones difíciles demuestran que su experiencia en el campeonato de Uzbekistán es altamente valorada en las competiciones internacionales;

«El ritmo de campeón de Arabia Saudita»: La victoria 3-0 contra Omán demostró que los anfitriones no solo son candidatos a la clasificación, sino también los principales aspirantes a levantar la Copa del Golfo ante sus aficionados.

¿Cree que la selección de Irak podrá llegar a la final de la Copa del Golfo con este carácter fuerte y el apoyo de los legionarios de Pakhtakor? ¿Cómo evalúa personalmente la amplia victoria 3-0 de Arabia Saudita en casa y su potencial de campeón? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta el análisis más intenso del fútbol de Oriente Medio con todos los aficionados!