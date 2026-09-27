«Generación dorada»: Shavkat Mirziyoyev felicita a los ajedrecistas uzbekos

Los ajedrecistas uzbekos lograron un resultado histórico en la 46.ª Olimpiada de Ajedrez celebrada en Samarcanda, otorgando una vez más el oro olímpico al país. Esta victoria del equipo de Uzbekistán demostró una vez más la posición ascendente del país en el ajedrez. Según la FIDE, el equipo masculino de Uzbekistán ganó la competición, convirtiéndose en doble campeón olímpico.

El Presidente de la República de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, felicitó a los miembros del equipo, mentores y entrenadores por esta victoria histórica.

«Ustedes son los héroes del Nuevo Uzbekistán»

En su mensaje de felicitación, el jefe de Estado en Samarcanda calificó este triunfo como un evento especial en la historia del ajedrez del país.

El Presidente llamó a los miembros del equipo «generación dorada», destacando que defendieron dignamente el nombre de Uzbekistán en la escena internacional.

«¡Que este alto y honorable título de doble campeón olímpico y este gran triunfo sean una bendición para todos nosotros, para nuestro pueblo multinacional!»

Según Shavkat Mirziyoyev, los ajedrecistas de hoy no solo demuestran resultados deportivos, sino también el potencial de la juventud del país.

Nodirbek Abdusattorov — medalla de oro en el primer tablero

Uno de los líderes del equipo, Nodirbek Abdusattorov, permaneció invicto durante toda la Olimpiada.

El Presidente lo destacó como un jugador que mostró un juego estable en el primer tablero y demostró ser el líder del equipo.

La FIDE también había señalado, antes de la etapa decisiva, que Abdusattorov estaba invicto con 8 puntos después de 10 rondas.

Su resultado individual jugó un papel importante en la victoria general del equipo.

La dramática partida de Nodirbek Yakubboev fue mencionada especialmente

Nodirbek Yakubboev también consiguió puntos importantes en el camino de Uzbekistán hacia el campeonato.

El Presidente destacó especialmente su tenacidad en los enfrentamientos contra representantes de Turquía, India, China y EE. UU.

Especialmente su partida contra el representante de la India, Nihal Sarin, fue el centro de atención. El Presidente señaló las soluciones tácticas utilizadas para salir de la compleja situación en ese encuentro.

Esta partida quedó en la memoria como uno de los episodios clave en la lucha por las medallas entre Uzbekistán e India.

La contribución de Javokhir Sindarov y la joven generación

Javokhir Sindarov también fue uno de los ajedrecistas que hizo una gran contribución al campeonato.

Según la FIDE, en el encuentro decisivo de Uzbekistán contra Armenia, fue Sindarov quien logró la primera victoria. Derrotó a Robert Hovhannisyan y dio un punto importante al equipo. En ese mismo encuentro, Muhiddin Madaminov también ganó, y Nodirbek Abdusattorov ganó su partida, asegurando la victoria convincente de 3,5:0,5 para Uzbekistán.

El Presidente destacó especialmente que Muhiddin Madaminov tampoco sufrió ninguna derrota en la competición.

Shamsiddin Vokhidov también aportó puntos importantes

Otro miembro del equipo nacional, Shamsiddin Vokhidov, también pudo demostrar su valía en una serie de encuentros importantes.

Trató de conseguir los puntos necesarios para el equipo en las partidas contra ajedrecistas de India, Turquía y Hungría.

De esta manera, el resultado del campeonato de Uzbekistán fue producto del trabajo conjunto de todo el equipo, no solo de uno o dos ajedrecistas.

El segundo equipo de Uzbekistán tampoco pasó desapercibido

Uzbekistán también participó en la Olimpiada de Samarcanda con una segunda formación.

El Presidente también destacó el resultado de este equipo. El grupo liderado por Jahongir Vokhidov logró una serie de victorias importantes contra oponentes fuertes.

La FIDE también señaló al equipo Uzbekistán-2 como una de las revelaciones de la Olimpiada. El equipo ganó contra los Países Bajos por 3,5:0,5.

Los resultados obtenidos contra los representantes de España e Inglaterra también fueron mencionados en la felicitación del Presidente.

El equipo femenino también registró un resultado digno

El Presidente no dejó sin atención la participación del equipo nacional femenino de Uzbekistán.

Se señaló que lucharon de igual a igual contra el equipo de EE. UU., lograron 7 victorias en 11 rondas y terminaron la competición en el puesto 13.

Este resultado muestra que el desarrollo del ajedrez en Uzbekistán no se limita solo al equipo masculino.

Resultado histórico también de los para-ajedrecistas

En el marco de la fiesta del ajedrez en Samarcanda, los para-ajedrecistas también lograron un resultado importante.

Los representantes de Uzbekistán ganaron la medalla de bronce por primera vez en la historia de estas competiciones.

En la felicitación del Presidente se destacó que Selbi ganó la medalla de plata en la clasificación individual, Abdulaziz la de bronce, y Ahadkhon terminó la competición sin ninguna derrota.

El reconocimiento de la FIDE también mostró el ascenso del ajedrez uzbeko

La Olimpiada de Samarcanda estuvo llena de una serie de eventos relacionados con el creciente prestigio internacional del ajedrez uzbeko.

En el evento Excellence Awards 2026 de la FIDE, la Federación de Ajedrez de Uzbekistán «Mejor federación» ocupó el primer lugar en la nominación. En la información de la FIDE se destacó que este premio reconoce el trabajo de las federaciones nacionales en el desarrollo del ajedrez, el apoyo a los atletas y el fortalecimiento del ajedrez masivo y de alto nivel.

Asimismo, en el marco de la 46.ª Olimpiada de Ajedrez, también se celebraron en Samarcanda las elecciones a la presidencia de la FIDE. Timur Turlov fue elegido presidente de la FIDE el 26 de septiembre.

La historia iniciada en Samarcanda alcanzó una nueva etapa

El resultado actual del ajedrez uzbeko no es un logro casual. En los materiales publicados por la FIDE antes de la competición, se señaló que el país se convirtió en uno de los estados fuertes en el ajedrez mundial después de ganar la Olimpiada en 2022.

Y ahora, en la 46.ª Olimpiada de Ajedrez de Samarcanda, el equipo nacional de Uzbekistán subió una vez más a lo más alto del podio.

En esta victoria se combinan la estabilidad de Nodirbek Abdusattorov, los resultados de Nodirbek Yakubboev en partidas importantes, las victorias decisivas de Javokhir Sindarov, la participación invicta de Muhiddin Madaminov, la contribución de Shamsiddin Vokhidov y el trabajo de todo el cuerpo técnico.

La medalla de oro ganada en los tableros de ajedrez de Samarcanda se convirtió en otra gran página de la historia de Uzbekistán.

Como señaló Shavkat Mirziyoyev en su felicitación, los ajedrecistas de hoy brindan un gran orgullo y alegría al pueblo del país. Ahora, se ha abierto el camino hacia metas aún más altas para la «generación dorada».