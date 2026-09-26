El número de medallas de Uzbekistán llega a 34: ¿quiénes ganaron la plata?

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El número de medallas de Uzbekistán llega a 34: ¿quiénes ganaron la plata?

En los Juegos Asiáticos que se celebran en Aichi-Nagoya, Japón, la delegación de Uzbekistán ha sumado un nuevo éxito a su medallero. La pareja formada por Vladlen Denisov y Nilufar Zokirova, que participó en la prueba mixta de canotaje, cruzó la meta en segundo lugar, obteniendo la medalla de plata.

Este resultado eleva el total de medallas de la delegación uzbeka en Aichi-Nagoya 2026 a 34.

Denisov y Zokirova, medallistas de plata en la prueba mixta

Vladlen Denisov y Nilufar Zokirova defendieron el honor de Uzbekistán en la prueba mixta de canotaje.

La pareja uzbeka registró un resultado meritorio durante la competición, cruzando la línea de meta en segunda posición.

De esta manera, Denisov y Zokirova se convirtieron en medallistas de plata en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya.

Vladlen Denisov y Nilufar Zokirova, medallistas de plata de la prueba mixta en Aichi-Nagoya 2026.

Su resultado proporcionó una nueva medalla a la delegación de Uzbekistán y elevó el total a 34.

El número de medallas de Uzbekistán llega a 34

La medalla de plata de Denisov y Zokirova fue la 17.ª medalla de plata para Uzbekistán en Aichi-Nagoya 2026.

Actualmente, el balance de la delegación es de:

  • 8 medallas de oro;

  • 17 medallas de plata;

  • 9 medallas de bronce.

Total — 34 medallas.

Alcanzar las 17 medallas de plata demuestra que los atletas uzbekos no solo luchan por el oro, sino que mantienen una presencia constante en el podio.

En Aichi-Nagoya, el conteo de medallas sigue creciendo

La jornada en los Juegos Asiáticos ha dejado varios resultados importantes para la delegación uzbeka.

Anteriormente, Shahriyor Mahkamov ganó la medalla de oro en la prueba individual de kayak de 500 metros, brindando a Uzbekistán un nuevo título.

Asimismo, Arina Tanatmisheva obtuvo la medalla de plata en la prueba individual de 500 metros. Esta es la segunda medalla de plata para la atleta en Aichi-Nagoya.

Ahora, la pareja formada por Vladlen Denisov y Nilufar Zokirova suma una nueva plata al medallero uzbeko.

La lucha por las medallas continúa

Los Juegos Asiáticos en Aichi-Nagoya siguen en marcha. Esto significa que aún quedan nuevas pruebas y oportunidades de medallas para los atletas uzbekos.

34 medallas — 8 de oro, 17 de plata y 9 de bronce representan el resultado actual de la delegación uzbeka en la competición.

Las próximas competencias en Aichi-Nagoya podrían cambiar estas cifras nuevamente.

Aichi-Nagoya-2026Vladlen DenisovNilufar ZokirovaJuegos AsiáticosUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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