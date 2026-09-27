Día intenso en los Juegos Asiáticos: 5 boxeadores uzbekos suben al ring mañana

En los Juegos Asiáticos que se celebran en Japón, el equipo nacional de boxeo de Uzbekistán entra en las fases decisivas. Según el calendario, 5 talentosos representantes de nuestra selección subirán al ring mañana para continuar su camino hacia las medallas. El programa destaca por su alta competitividad y por los enfrentamientos clásicos que los aficionados esperan con ansias. Dos de los duelos serán contra nuestros rivales históricos: el equipo de Kazajistán.

El combate de Turabek Khabibullaev contra el renombrado kazajo Nurbek Oralbay en -90 kg, así como el de Aziza Zokirova contra Natalya Bogdanova en la categoría femenina, serán el centro de atención. Además, Feruza Kazakova, Sitora Turdibekova y Shavkatjon Boltayev también competirán. Los combates comenzarán en dos sesiones: a las 08:00 y 13:00, hora de Taskent.

«5 boxeadores, 2 derbis uzbeko-kazajos y el camino al ring»: Los 5 puntos clave del día

Información oficial y emparejamientos de los combates de mañana:

5 boxeadores uzbekos en el ring: Mañana, 3 representantes femeninas y 2 masculinos disputarán su siguiente ronda;

Asia Central superderbi: Las escuelas de boxeo de Uzbekistán y Kazajistán se enfrentan en 2 categorías (-75 kg y -90 kg);

Duelo Khabibullaev — Oralbay: El combate entre los dos favoritos de los -90 kg, Turabek Khabibullaev y Nurbek Oralbay, será el evento principal del día;

China, RPDC y Mongolia como rivales: Nuestros boxeadores también se medirán contra representantes de Corea del Norte, China y Mongolia;

Horarios de los combates: Todos los enfrentamientos están divididos en dos sesiones, empezando a las 08:00 y 13:00, hora de Taskent.

Boxeo en los Juegos Asiáticos: Calendario completo de los combates de mañana

Clasificación de nuestros compatriotas y sus rivales:

Categoría Boxeador uzbeko Rival y país Importancia y estilo de combate -51 kg (Femenino) Feruza Kazakova An Kum Byol (Corea del Norte) Velocidad, intensidad y presión -75 kg (Femenino) Aziza Zokirova Natalya Bogdanova (Kazajistán) Derbi uzbeko-kazajo, combate táctico -70 kg (Masculino) Shavkatjon Boltayev Li Guofeng (China) Precisión, distancia y defensa -60 kg (Femenino) Sitora Turdibekova Namuun Monxor (Mongolia) Resistencia, combinaciones y movilidad -90 kg (Masculino) Turabek Khabibullaev Nurbek Oralbay (Kazajistán) Combate central: Potencia y liderazgo

(Nota: Los combates comienzan a las 08:00 y 13:00, hora de Taskent).

Análisis de expertos: ¿Por qué los combates de mañana deciden el medallero?

Conclusiones de expertos internacionales y analistas deportivos:

«Khabibullaev — Oralbay: Una final anticipada»: Este duelo en -90 kg es un punto culminante. Nurbek Oralbay es una fuerza clave de Kazajistán, mientras que Turabek Khabibullaev destaca por su técnica y sangre fría; la victoria abre el camino al oro.

El espíritu del duelo uzbeko-kazajo: Ambas naciones dominan el boxeo mundial. Las victorias de Zokirova y Khabibullaev serán un factor psicológico clave para consolidar el 4º puesto en el medallero general.

Examen para el boxeo femenino: Los duelos contra Corea del Norte y Mongolia demostrarán el crecimiento del boxeo femenino uzbeko en Asia.

¿Cuántos de nuestros boxeadores ganarán mañana? ¡Deja tus pronósticos sobre el superderbi Khabibullaev-Oralbay en los comentarios!