Cómo afectó el vuelo espacial a las generaciones futuras de ratones hembra

Ratones hembra que pasaron 42 días en la ISS regresaron a la Tierra con capacidad de reproducción, pero se detectaron cambios reproductivos significativos en sus hijas y nietas. El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, es el primero en examinar los efectos a largo plazo del vuelo espacial en la fisiología reproductiva femenina a través de varias generaciones. Este proyecto fue realizado por expertos del Centro Médico de la Universidad de Kansas y científicos del centro de investigación Ames de la NASA. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, los roedores hembra que participaron en el experimento fueron enviados a la ISS en noviembre de 2023 a través de la nave de carga SpaceX CRS-29. Tras pasar 42 días fuera de la Tierra, las ratones madre lograron quedar preñadas y dar a luz crías sanas. Aunque el número de sus crías fue ligeramente menor que en el grupo de control, esta diferencia no fue estadísticamente significativa y la primera generación se desarrolló normalmente.

Cambios observados en la segunda generación

Sin embargo, los expertos señalan que los principales cambios y efectos negativos se manifestaron claramente en las generaciones siguientes. En las hijas de las madres que estuvieron en el espacio , se detectó una fuerza muscular un 15 % menor. Además, mostraron una alta reacción de estrés en pruebas de comportamiento y, lo más importante, su propia fertilidad disminuyó drásticamente, reduciendo las tasas de natalidad.

En estas mismas ratones hembra se registró una caída en el nivel de la hormona antimülleriana (AMH), un marcador clave de la reserva ovárica. Lo más curioso es que esta disminución del nivel de AMH persistió incluso en las nietas, representantes de la tercera generación. Los científicos aún no han logrado establecer el mecanismo exacto de este efecto transgeneracional y han indicado que la investigación continuará.

Causas probables y riesgos futuros

Según la hipótesis de trabajo de los expertos, este estado podría estar relacionado con el envejecimiento celular acelerado causado por la microgravedad. Estudios previos en tejidos humanos y roedores ya habían observado estrés celular y disfunción mitocondrial en condiciones de ingravidez. Dado que el ADN mitocondrial se transmite solo por línea materna, esto podría explicar teóricamente el efecto transgeneracional, aunque esta versión requiere verificación experimental directa.

Al mismo tiempo, los autores señalaron algunas limitaciones del estudio. En particular, la muestra es pequeña: solo se observaron 20 ratones hembra y el vuelo duró 42 días. Además, dado que la ISS se encuentra bajo la protección del campo magnético terrestre, la tripulación y los animales reciben mucha menos radiación cósmica que en un viaje a la Luna o Marte. Ulrike Luderer, de la Universidad de California, destaca que sus trabajos sobre dosis de radiación en misiones a Marte muestran una reducción drástica de la reserva ovárica, lo que debe servir como advertencia para monitorear estrictamente los marcadores reproductivos en futuros programas espaciales de larga duración.