Las ventas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max marcan un récord en China

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Las ventas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max marcan un récord en China

Los últimos buques insignia de Apple, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, están experimentando una demanda sin precedentes en el mercado chino. Según datos publicados por RDObservation, se vendieron cerca de 1,3 millones de unidades en el país durante la primera semana de lanzamiento. Esta cifra representa un resultado significativo para el mercado de dispositivos de gama alta. Así lo informa Ixbt.com informa .

Cifras de ventas y tasa de crecimiento

Según los análisis estadísticos, los resultados de la nueva generación de dispositivos en la primera semana fueron aproximadamente un 15 % superiores a los de la serie iPhone 17 Pro lanzada el año pasado. A su vez, los modelos del año anterior ya habían registrado mejores resultados que los modelos iPhone 16 Pro. Por lo tanto, la posición de Apple en China se fortalece año tras año.

Es especialmente notable el alto ritmo registrado desde el primer día de ventas. Se informa que, en las primeras 24 horas tras la presentación, cerca de 322 800 unidades de iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max encontraron dueño en el mercado chino. Esta cifra del primer día supone un aumento de casi el 30 % en comparación con la serie iPhone 17 Pro del año pasado.

Capacidades técnicas y política de precios

Recordamos que Apple presentó oficialmente el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max el 10 de septiembre de este año. En el mercado chino, los precios iniciales de estos smartphones son de 1490 y 1640 dólares estadounidenses, respectivamente. A pesar de los precios elevados, los compradores están adquiriendo activamente los nuevos dispositivos.

Este gran interés y demanda se deben a las significativas actualizaciones técnicas de los buques insignia. En particular, los dispositivos están equipados con las siguientes características:

  • Nuevo procesador Apple A20 Pro que garantiza un alto rendimiento
  • Muesca reducida para minimizar el espacio en pantalla
  • Cámara actualizada de 48 megapíxeles con diafragma variable y funciones avanzadas
Según los expertos, las innovaciones tecnológicas y la mejora en las capacidades de la cámara influyen de manera decisiva en la elección de los consumidores. Lograr este resultado en un mercado tan vasto como el de China se considera uno de los éxitos comerciales más importantes de Apple en la temporada actual.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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