Un niño de dos años establece dos récords antes de cumplir los tres

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Un niño de dos años establece dos récords antes de cumplir los tres

El británico Jude Owens rompió dos récords mundiales Guinness en snooker y billar antes incluso de cumplir los tres años.

Jude comenzó a jugar al snooker a una edad muy temprana. Se destacó de sus compañeros al realizar golpes complejos en una mesa para adultos.

Según el Guinness World Records, Jude a los 2 años y 261 días se convirtió en el jugador más joven en embocar dos bolas en un solo tiro de snooker.

Poco después, estableció otro récord. Jude a los 2 años y 302 días logró un tiro de banda en billar, convirtiéndose también en el poseedor más joven de este récord.

Curiosamente, Jude utiliza un taburete especial para alcanzar la mesa de snooker de tamaño adulto. A pesar de ello, ha llamado la atención por su precisión al realizar golpes complejos.

De esta manera, Jude Owens, que aún no tiene tres años, entró en el libro Guinness como doble poseedor de récords .

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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