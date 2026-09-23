Desde hace 45 años, teléfonos de Garfield aparecen en las costas francesas (foto)

Desde la década de 1980, teléfonos naranjas con la forma del gato Garfield y sus piezas han estado llegando a las costas de la región de Bretaña, en Francia. Este extraño fenómeno ha captado la atención de residentes y ecologistas durante décadas. Un nuevo documental, publicado el 19 de junio de 2026, vuelve a cubrir este suceso.

Durante mucho tiempo, el origen de los teléfonos fue un misterio. En 2019, un agricultor local, René Morvan, contó que en su infancia, durante los años 80, vio restos de un contenedor lleno de teléfonos en una cueva costera tras una fuerte tormenta. Tras esto, los ecologistas inspeccionaron la cueva y encontraron más de 20 teléfonos Garfield intactos y diversas piezas.

Resultó que un contenedor de carga lleno de teléfonos se perdió en el mar hace décadas. Con el tiempo, los teléfonos en su interior fueron saliendo gradualmente de la cueva debido al efecto de las olas, llegando hasta la orilla.

Los teléfonos de Garfield siguen siendo mencionados en 2026 en materiales sobre esta zona. Los creadores del nuevo documental exploraron los sucesos relacionados con las costas de Bretaña, los coleccionistas locales y los activistas que han estado recolectando los teléfonos durante años.

De esta manera, las consecuencias de una carga perdida en el mar en los años 80 han sido visibles en las costas francesas durante casi 45 años. El incidente también demuestra que los residuos plásticos y electrónicos arrojados al mar pueden persistir en la naturaleza durante décadas.