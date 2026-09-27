Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija

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Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija

En Chicago, Estados Unidos, Kristin Casey, de 61 años, dio a luz al hijo de su hija Sara Connell como madre subrogada. Así lo informó ABC News.

Sara y su esposo Bill intentaron tener hijos durante mucho tiempo, enfrentando varias dificultades relacionadas con el embarazo. Después de esto, decidieron utilizar el método de FIV, la fecundación in vitro.

El embrión fue creado a partir del óvulo de Sara y el esperma de su esposo Bill. Por lo tanto, el niño nacido es biológicamente hijo de Sara y Bill. Posteriormente, el embrión fue transferido al útero de Kristin Casey, la madre de Sara.

En ese momento, Kristin había pasado por la menopausia unos 10 años antes. A pesar de ello, los médicos le realizaron un tratamiento hormonal para prepararla para el embarazo. Quedó embarazada tras el segundo intento de FIV.

Kristin llevó el embarazo a término y dio a luz a su nieto, llamado Finnean, mediante cesárea en el Prentice Women's Hospital de Chicago. Tenía 61 años en el momento del parto.

De esta manera, aunque Kristin dio a luz al hijo de su hija, la madre biológica de Finnean es Sara y su padre biológico es su esposo Bill.

Este suceso despertó un gran interés en aquel momento. Para Kristin, fue una forma única de ayudar a su hija a cumplir su sueño de tener un hijo.

Kristin CaseySara ConnellFinneanPrentice Women's HospitalEstados Unidos
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