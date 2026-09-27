Científicos turcos revelan los secretos perdidos del sistema solar

En el mundo científico se ha planteado una nueva hipótesis fascinante sobre los inicios del sistema solar. Según un estudio realizado por el profesor Mutlu Yildiz de la Universidad de Ege y publicado en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, en la antigüedad existió un noveno planeta en el sistema solar, pero fue engullido por la estrella central. Se trata de una Supertierra cuya masa era de 5 a 10 veces mayor que la de la Tierra, y que fue absorbida por la gravedad del joven Sol. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta hipótesis científica no se basa todavía en pruebas directas, sino en una serie de evidencias indirectas. Todas ellas pretenden explicar ciertas incoherencias en los modelos actuales de la evolución solar. Los expertos se han preguntado durante mucho tiempo por la inusual escasez de litio en la superficie de la estrella. Se ha determinado que la cantidad de litio en el Sol es significativamente menor de lo que predicen los modelos científicos estándar.

La escasez de litio y sus causas

Según los cálculos de Mutlu Yildiz, la inmersión de una Supertierra masiva en las capas externas del Sol pudo haber empujado gran parte del litio de la zona superficial hacia capas más profundas. En esas capas profundas, este elemento se descompone más rápidamente, lo que resulta en una disminución drástica de los elementos pesados en la superficie de la estrella. Este proceso ofrece una solución lógica a los enigmas sobre la composición química de la superficie estelar.

La segunda evidencia importante se refiere a cambios sutiles en la estructura interna de la estrella. Estos cambios no pueden explicarse mediante métodos convencionales sin la intervención de una fuerza externa durante las primeras etapas de la evolución solar. Los modelos matemáticos del investigador muestran que el escenario en el que el planeta atraviesa las capas externas de la estrella para luego disolverse por completo es el más probable.

Una solución a los misterios del universo

Si este nuevo modelo se confirma, podría resolver otro antiguo misterio astronómico. El hecho es que las observaciones modernas muestran que las Supertierras son muy comunes en otros sistemas estelares, pero no queda rastro de ellas en nuestro sistema solar. Según la hipótesis de Mutlu Yildiz, la respuesta es simple y sorprendente: un planeta de este tipo, presente en ejemplar único, fue destruido por la propia estrella durante su formación.

Aunque esta hipótesis sigue siendo teórica por el momento, ofrece a la ciencia una explicación única y perfecta para las anomalías de observación existentes. En el futuro, se espera analizar más a fondo los rastros residuales de tales eventos cósmicos importantes durante el estudio del Sol y otros sistemas estelares. Esto proporcionará sin duda a la humanidad mucha información nueva sobre la historia de nuestro hogar: el sistema solar.