El día en que se deciden las medallas de oro: anunciados los emparejamientos de la 10ª ronda en Samarcanda

La 46ª Olimpiada de Ajedrez que se celebra en Samarcanda llega a su momento cumbre con el inicio de la 10ª ronda, la más decisiva para el título y los puestos de podio. Tras derrotar al equipo nacional de EE. UU. en la 9ª ronda y colocarse líder absoluto, el equipo nacional masculino de Uzbekistán se enfrentará a Armenia, múltiple ganador de la Olimpiada, en un duelo complejo con las piezas negras. En otro choque central, el equipo de Uzbekistán-2, que sorprendió a todos al arrollar a los Países Bajos en la 9ª ronda, pondrá a prueba sus fuerzas con las piezas blancas contra un gigante mundial: la India.

El equipo de Uzbekistán-3 se enfrentará a Israel. En la categoría femenina, la 10ª ronda también presenta rivales serios: el equipo nacional femenino de Uzbekistán jugará contra Perú con las piezas blancas, mientras que Uzbekistán-2 se medirá a Suecia y Uzbekistán-3 luchará por la victoria contra Kenia con las piezas negras. Los resultados de hoy determinarán casi con seguridad si las medallas de oro se quedarán en Samarcanda.

«El obstáculo armenio, el choque con la India y la tensión de la 10ª ronda»: 5 puntos clave de la jornada

Los enfrentamientos y hechos más importantes de la 10ª ronda:

El duelo central Uzbekistán — Armenia: Nuestro equipo nacional se enfrenta a Armenia, uno de los rivales más serios por las medallas de oro;

La prueba del equipo Uzbekistán-2 contra la India: Nuestros jóvenes, vencedores ante los Países Bajos, se miden a la India, una de las naciones ajedrecísticas más potentes del mundo;

El encuentro Uzbekistán-3 contra Israel: Nuestro tercer equipo masculino intentará sumar puntos con las piezas blancas contra los representantes de Israel;

Los duelos femeninos contra Perú y Suecia: Nuestro equipo femenino principal se enfrenta a Perú, y Uzbekistán-2 se mide a Suecia;

La base del oro: Una victoria en esta ronda acercaría al equipo masculino de Uzbekistán al título antes de la 11ª y última ronda.

Olimpiada de Ajedrez (Samarcanda): todos los emparejamientos clave de la 10ª ronda

Indicadores oficiales del sorteo de los equipos internacionales y nacionales:

Tabla de enfrentamientos Equipo con piezas blancas (Team White) Equipo con piezas negras (Team Black) Importancia y estatus del duelo Hombres (1er tablero) Armenia UZBEKISTÁN El combate decisivo por las medallas de oro Hombres UZBEKISTÁN-2 India La prueba de nuestro segundo equipo ante un grande mundial Hombres UZBEKISTÁN-3 Israel Duelo de clasificación por equipos Hombres (Otros duelos) Ucrania, Alemania, Hungría China, Francia, España Lucha de la élite internacional Mujeres (Central) UZBEKISTÁN Perú Una oportunidad de victoria importante para nuestras mujeres Mujeres UZBEKISTÁN-2 Suecia Duelo contra la experiencia europea Mujeres Kenia UZBEKISTÁN-3 El partido fuera de casa de nuestro 3er equipo Mujeres (Otros duelos) China, Kazajistán, Inglaterra India, Francia, Georgia Choques intensos en la zona de medallas

Análisis ajedrecístico: ¿Por qué Armenia e India son los rivales más peligrosos en la 10ª ronda?

Conclusiones de grandes maestros internacionales y analistas:

«El espíritu olímpico de Armenia»: Aunque el ranking individual del equipo armenio no sea el más alto, poseen una unidad única capaz de vencer a cualquier gigante mundial; Nodirbek Abdusattorov y sus compañeros deberán usar una táctica fría al jugar con las piezas negras.

El «gran obstáculo» de Uzbekistán-2: La arrolladora victoria de nuestro segundo equipo contra los Países Bajos de Anish Giri los ha convertido en el equipo más peligroso del torneo; su resistencia ante la India hoy podría facilitar el camino al título de nuestro equipo principal.

Oportunidad de rehabilitación para las mujeres: Tras la derrota contra la India, el duelo contra Perú es una ocasión ideal para que nuestras jugadoras recuperen la ventaja psicológica y suban en la clasificación.

¿Crees que el equipo nacional masculino de Uzbekistán superará el obstáculo armenio y asegurará el oro olímpico en Samarcanda antes de tiempo? ¿Cómo valoras las opciones de Uzbekistán-2 contra la India? ¡Deja tus pronósticos y apoya a nuestros equipos en los comentarios!