El día en que se deciden las medallas de oro: anunciados los emparejamientos de la 10ª ronda en Samarcanda

·4·Deportes
El día en que se deciden las medallas de oro: anunciados los emparejamientos de la 10ª ronda en Samarcanda

La 46ª Olimpiada de Ajedrez que se celebra en Samarcanda llega a su momento cumbre con el inicio de la 10ª ronda, la más decisiva para el título y los puestos de podio. Tras derrotar al equipo nacional de EE. UU. en la 9ª ronda y colocarse líder absoluto, el equipo nacional masculino de Uzbekistán se enfrentará a Armenia, múltiple ganador de la Olimpiada, en un duelo complejo con las piezas negras. En otro choque central, el equipo de Uzbekistán-2, que sorprendió a todos al arrollar a los Países Bajos en la 9ª ronda, pondrá a prueba sus fuerzas con las piezas blancas contra un gigante mundial: la India.

El equipo de Uzbekistán-3 se enfrentará a Israel. En la categoría femenina, la 10ª ronda también presenta rivales serios: el equipo nacional femenino de Uzbekistán jugará contra Perú con las piezas blancas, mientras que Uzbekistán-2 se medirá a Suecia y Uzbekistán-3 luchará por la victoria contra Kenia con las piezas negras. Los resultados de hoy determinarán casi con seguridad si las medallas de oro se quedarán en Samarcanda.

«El obstáculo armenio, el choque con la India y la tensión de la 10ª ronda»: 5 puntos clave de la jornada

Los enfrentamientos y hechos más importantes de la 10ª ronda:

  • El duelo central Uzbekistán — Armenia: Nuestro equipo nacional se enfrenta a Armenia, uno de los rivales más serios por las medallas de oro;

  • La prueba del equipo Uzbekistán-2 contra la India: Nuestros jóvenes, vencedores ante los Países Bajos, se miden a la India, una de las naciones ajedrecísticas más potentes del mundo;

  • El encuentro Uzbekistán-3 contra Israel: Nuestro tercer equipo masculino intentará sumar puntos con las piezas blancas contra los representantes de Israel;

  • Los duelos femeninos contra Perú y Suecia: Nuestro equipo femenino principal se enfrenta a Perú, y Uzbekistán-2 se mide a Suecia;

  • La base del oro: Una victoria en esta ronda acercaría al equipo masculino de Uzbekistán al título antes de la 11ª y última ronda.

Olimpiada de Ajedrez (Samarcanda): todos los emparejamientos clave de la 10ª ronda

Indicadores oficiales del sorteo de los equipos internacionales y nacionales:

El día en que se deciden las medallas de oro: anunciados los emparejamientos de la 10ª ronda en Samarcanda

Tabla de enfrentamientos

Equipo con piezas blancas (Team White)

Equipo con piezas negras (Team Black)

Importancia y estatus del duelo

Hombres (1er tablero)

Armenia

UZBEKISTÁN

El combate decisivo por las medallas de oro

Hombres

UZBEKISTÁN-2

India

La prueba de nuestro segundo equipo ante un grande mundial

Hombres

UZBEKISTÁN-3

Israel

Duelo de clasificación por equipos

Hombres (Otros duelos)

Ucrania, Alemania, Hungría

China, Francia, España

Lucha de la élite internacional

Mujeres (Central)

UZBEKISTÁN

Perú

Una oportunidad de victoria importante para nuestras mujeres

Mujeres

UZBEKISTÁN-2

Suecia

Duelo contra la experiencia europea

Mujeres

Kenia

UZBEKISTÁN-3

El partido fuera de casa de nuestro 3er equipo

Mujeres (Otros duelos)

China, Kazajistán, Inglaterra

India, Francia, Georgia

Choques intensos en la zona de medallas

El día en que se deciden las medallas de oro: anunciados los emparejamientos de la 10ª ronda en Samarcanda

Análisis ajedrecístico: ¿Por qué Armenia e India son los rivales más peligrosos en la 10ª ronda?

Conclusiones de grandes maestros internacionales y analistas:

  • «El espíritu olímpico de Armenia»: Aunque el ranking individual del equipo armenio no sea el más alto, poseen una unidad única capaz de vencer a cualquier gigante mundial; Nodirbek Abdusattorov y sus compañeros deberán usar una táctica fría al jugar con las piezas negras.

  • El «gran obstáculo» de Uzbekistán-2: La arrolladora victoria de nuestro segundo equipo contra los Países Bajos de Anish Giri los ha convertido en el equipo más peligroso del torneo; su resistencia ante la India hoy podría facilitar el camino al título de nuestro equipo principal.

  • Oportunidad de rehabilitación para las mujeres: Tras la derrota contra la India, el duelo contra Perú es una ocasión ideal para que nuestras jugadoras recuperen la ventaja psicológica y suban en la clasificación.

¿Crees que el equipo nacional masculino de Uzbekistán superará el obstáculo armenio y asegurará el oro olímpico en Samarcanda antes de tiempo? ¿Cómo valoras las opciones de Uzbekistán-2 contra la India? ¡Deja tus pronósticos y apoya a nuestros equipos en los comentarios!

Olimpiada de Ajedrez de SamarcandaEquipo nacional de ajedrez de UzbekistánEquipo nacional de ajedrez de ArmeniaEquipo nacional de ajedrez de la IndiaAjedrez
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Uzbekistán en el TOP-5 de los Juegos Asiáticos: ¡31 medallas y una reñida carrera con Kazajistán!Uzbekistán en el TOP-5 de los Juegos Asiáticos: ¡31 medallas y una reñida carrera con Kazajistán!Ayer 20:24Declaración importante de Nodirbek Abdusattorov sobre la Olimpiada de Ajedrez en SamarcandaDeclaración importante de Nodirbek Abdusattorov sobre la Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda19 septiembre 20:014.ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez: ¿quiénes son los rivales de los equipos de Uzbekistán hoy?4.ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez: ¿quiénes son los rivales de los equipos de Uzbekistán hoy?19 septiembre 10:48Uzbekistán, líder de la Olimpiada, contra China por el 1er puesto: todos los emparejamientos de la 7ª rondaUzbekistán, líder de la Olimpiada, contra China por el 1er puesto: todos los emparejamientos de la 7ª ronda23 septiembre 12:21Uzbekistán entra en el top 5 de Asia: balance del quinto día de competiciónUzbekistán entra en el top 5 de Asia: balance del quinto día de competición24 septiembre 23:10Top 10: La carrera por las medallas en los Juegos Asiáticos de Nagoya se intensificaTop 10: La carrera por las medallas en los Juegos Asiáticos de Nagoya se intensifica22 septiembre 08:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?