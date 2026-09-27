Organizada en Samarcanda, la 46.ª Olimpiada de ajedrez quedó grabada con letras de oro en la historia de nuestro deporte nacional. En la decisiva 11.ª ronda, el empate 2-2 de la India, principal perseguidor, contra Hungría, dejándolos con 18 puntos, garantizó el título para el equipo masculino de Uzbekistán antes de tiempo. Sin embargo, los grandes maestros uzbekos, sin bajar el ritmo, derrotaron a Ucrania por 2,5 a 1,5, alcanzando un total de 20 puntos y subiendo a lo más alto del podio olímpico.

En la ceremonia de clausura se entregaron las medallas a los ganadores masculinos y femeninos. Uno de los momentos más brillantes fue el reconocimiento de Nodirbek Abdusattorov, líder de Uzbekistán, como el mejor ajedrecista del mundo en el 1er tablero, recibiendo la medalla de oro individual. De este modo, Uzbekistán oficializó el título individual en el primer tablero junto con el oro por equipos.

«20 puntos, el oro de Abdusattorov y el triunfo en el podio»: 5 puntos clave de la victoria histórica

La 46.ª Olimpiada de ajedrez en Samarcanda: hechos oficiales más importantes de la ceremonia de clausura y premiación:

Uzbekistán — Campeón absoluto: Nuestro equipo nacional venció a Ucrania 2,5 a 1,5 en la última ronda, terminando en 1.er lugar con 20 puntos;

Triunfo garantizado antes de tiempo: El empate 2-2 de la India contra Hungría aseguró el oro para nuestros representantes antes de la última jornada;

El triunfo individual de Nodirbek Abdusattorov: Nuestro compatriota fue galardonado con una medalla de oro individual como el mejor ajedrecista del 1er tablero;

Podio solemne: En Samarcanda, entre las estrellas mundiales del ajedrez, la bandera de Uzbekistán ondeó en el punto más alto;

Segunda corona mundial en cuatro años: Tras el oro en Chennai 2022 y el bronce en Budapest 2024, Uzbekistán volvió a conquistar la cima del ajedrez mundial en 2026.

46.ª Olimpiada de ajedrez: Comparativa de indicadores colectivos e individuales

Clasificación de los resultados principales de la competición de Samarcanda:

Categorías de la competición Ganadores y medallistas Indicadores y resultados Importancia y estatus histórico Campeonato por equipos (Hombres) Equipo nacional de UZBEKISTÁN 20 puntos (1.er lugar absoluto) Segundo oro olímpico en 4 años Medalla de plata por equipos Equipo nacional de la India 18 puntos (2-2 en la última ronda) Principal perseguidor de la Olimpiada Indicador individual del 1er tablero Nodirbek Abdusattorov Medalla de oro en el 1er tablero Líder mundial del primer tablero Enfrentamiento de la última ronda Uzbekistán — Ucrania 2,5 : 1,5 Victoria que consolidó el campeonato Arena de la ceremonia de premiación Escenario internacional de Samarcanda Entrega de medallas de oro, plata y bronce Se convirtió en el centro del mundo ajedrecístico global

Experticia ajedrecística: ¿Por qué el oro de Nodirbek en el 1er tablero es un logro inigualable?

Conclusiones de grandes maestros internacionales, analistas de la FIDE y comentaristas deportivos:

«La pesada carga del 1er tablero»: Jugar en el 1er tablero en la Olimpiada es la tarea más difícil, ya que allí se enfrentan los grandes maestros más fuertes del mundo, campeones mundiales actuales y pasados; Nodirbek Abdusattorov superó esta presión y su 1.er lugar individual demuestra que se ha convertido en uno de los ajedrecistas más fuertes del planeta;

Liderazgo y motor del equipo: El juego confiable, estable e invencible de Nodirbek en el primer tablero permitió a Sindarov, Yakubboyev, Vohidov y Madaminov jugar con tranquilidad;

Legado histórico en Samarcanda: Mantener el trofeo por equipos en su propia tierra, en Samarcanda, y superar a los grandes del mundo en los tableros individuales, es prueba de que ha comenzado la «edad de oro» del ajedrez uzbeko.

En su opinión, ¿el reconocimiento de Nodirbek Abdusattorov como el mejor del mundo en el 1er tablero lo convertirá en el próximo campeón mundial de ajedrez clásico? ¿Qué emociones le despertó este doble oro obtenido en Samarcanda? ¡Deje sus felicitaciones en los comentarios y comparta con orgullo el análisis del gran éxito de nuestro equipo nacional!