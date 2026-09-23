Juegos Asiáticos: Uzbekistán en el top 10 — medallero y principales perseguidores

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Juegos Asiáticos: Uzbekistán en el top 10 — medallero y principales perseguidores

En el cuarto día de los Juegos Asiáticos de verano, la gran fiesta deportiva continental organizada por Japón, las competiciones entran en su fase más intensa y reñida. En este torneo, donde compiten los mejores atletas del mundo, la delegación deportiva de Uzbekistán ocupa un lugar sólido en el top 10. Nuestro equipo nacional cuenta actualmente con 1 medalla de oro, 4 de plata y 1 de bronce, para un total de 6 medallas, situando a nuestros representantes en la 10ª posición del medallero general.

En la clasificación general, los líderes tradicionales siguen dominando: la República Popular China lidera claramente con 36 medallas de oro, 14 de plata y 10 de bronce (60 en total). Japón, el país anfitrión, ocupa el segundo lugar con 11 de oro, 17 de plata y 21 de bronce (49 en total), mientras que Corea del Sur completa el trío de cabeza con 7 medallas de oro.

Entre los equipos de Asia Central , Kazajistán ocupa el 4º puesto con 7 oros, y Tayikistán el 7º con 2 oros. El hecho de que las competiciones de artes marciales y halterofilia, consideradas la principal «reserva de oro» de los atletas uzbekos, apenas estén comenzando, sienta una base sólida para que nuestra delegación escale posiciones en los próximos días.

¿Cuál es la relación de fuerzas tras cuatro días, cómo pueden nuestros atletas pasar del 10º puesto al top 5 y qué finales decisivas nos esperan?

«1 oro, 4 platas y el top 10»: Los 5 puntos clave del cuarto día

Datos importantes del medallero oficial tras el 4º día de los Juegos Asiáticos:

  • Uzbekistán en el top 10: Nuestros representantes han entrado en el top 10 con 1 oro, 4 platas y 1 bronce;

  • Hegemonía absoluta de China: El equipo chino suma 36 oros y 60 medallas en total, superando ampliamente a sus perseguidores;

  • Los anfitriones y Corea en persecución: Japón es 2º con 11 oros y Corea del Sur 3ª con 7 oros;

  • Competencia regional: Entre los países de Asia Central, Kazajistán es 4º (7 oros) y Tayikistán 7º (2 oros);

  • Reserva de medallas de oro por delante: Las cuatro medallas de plata demuestran que nuestros atletas han llegado a las finales, y se espera que el número de oros aumente drásticamente en los próximos programas.

Juegos Asiáticos: Medallero al cierre del cuarto día

Comparativa de los líderes oficiales y principales competidores:

Puesto

País

Oro

Plata

Bronce

Total

1

China

36

14

10

60

2

Japón

11

17

21

49

3

Corea del Sur

7

5

20

32

4

Kazajistán

7

4

5

16

5

Tailandia

4

1

1

6

6

Hong Kong

3

5

5

13

7

Tayikistán

2

1

1

4

8

Malasia

2

0

4

6

9

India

1

4

5

10

10

Uzbekistán

1

4

1

6

11

China Taipéi

1

3

6

10

12-14

Irán, Macao, Singapur

1

3

1

5 cada uno

Análisis deportivo y opinión de expertos: ¿Por qué Uzbekistán subirá pronto?

Conclusiones de los comentaristas deportivos y expertos del movimiento olímpico:

  • La importancia del «equilibrio de platas»: Las 4 medallas de plata demuestran que nuestros atletas han llegado a las finales; aunque pequeños errores costaron el oro, confirman el alto nivel de preparación de nuestro equipo.

  • La ola de boxeo, judo y lucha está por llegar: La principal fuerza de Uzbekistán, los boxeadores, expertos en taekwondo, judo, lucha libre y grecorromana, disputarán sus finales en los próximos días; esto aumentará drásticamente la cuota de oros en nuestro medallero.

  • Densidad de la clasificación: La diferencia con Tailandia (5º, 4 oros) y Tayikistán (7º, 2 oros) es de solo unas pocas victorias; el éxito en los próximos 2-3 días permitirá a Uzbekistán alcanzar el top 5.

  • Competencia en Asia Central: El inicio de Kazajistán (7 oros) y los 2 oros de Tayikistán muestran que la competencia regional es más intensa que nunca.

La participación de la delegación uzbeka en Japón apenas comienza, y nuevos himnos esperan a nuestros aficionados.

En su opinión, ¿cuántas medallas de oro obtendrá Uzbekistán al final de los Juegos y qué puesto alcanzará en el medallero general? ¿Qué deporte nos dará más victorias? ¡Deje sus comentarios y comparta este artículo para apoyar a nuestros atletas!

Juegos AsiáticosDelegación uzbekaJapónKazajistánDeporte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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