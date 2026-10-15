Sparta Praga — Lillestrøm: alineaciones y directo

45 Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm) dispara raso hacia el centro de la portería, pero el portero despeja el balón.

45+1 Martin Matos hace sonar el silbato para señalar el final de la primera parte.

44 Ebrima Singhateh (Sparta Praga) metió el balón al área, pero Pontus Dahlberg se adelantó para atraparlo.

42 Andrew Irving (Sparta Praga) intentó buscar a un compañero desde el saque de esquina, pero el portero se hizo con el balón.

37 Se ejecutó el saque de esquina, pero el Sparta de Praga no lo aprovechó, el defensa despejó el balón.

35 Tobias Guddal (Sparta Praga) salta alto y remata de cabeza un buen centro hacia el centro. Lamentablemente, su disparo a quemarropa carece de fuerza y Pontus Dahlberg se hace con el balón sin problemas.

34 Andrew Irving (Sparta Praga) lanza la falta, pero los defensas despejan el balón.

34 Philip Ottosson (Lilleström) va con demasiada fuerza a la lucha por el balón y Martin Matosa pita la falta. El Sparta de Praga lanzará la falta.

30 Ebrima Singhateh (Sparta Praga) protestó al árbitro y vio la tarjeta amarilla.

28 Andrew Irving (Sparta de Praga) dispara con fuerza desde fuera del área, pero su intento es bloqueado por un defensa.

28 El árbitro de hoy, Martin Matosa, decidió justamente amonestar a Gustav Nyheim (Lilleström) por una falta dura.

26 Daniel Bassi (Lilleström) apareció a espaldas del último defensa, pero el árbitro detuvo el juego después de que el juez de línea señalara fuera de juego.

24 ¡Eso no estaba en los planes! Ebrima Singateh (Sparta Praga) probó suerte desde fuera del área, pero su disparo al centro fue demasiado flojo para sorprender a Pontus Dahlberg y el portero atrapó el balón sin problemas.

20 Ebrima Singhateh (Sparta Praga) dispara desde fuera del área, pero su remate sale muy desviado y pasa cerca del poste derecho.

18 Martin Suchomel (Sparta Praga) ve la tarjeta amarilla por una dura falta. El árbitro Martin Matosa no dudó en tomar esa decisión.

17 El árbitro asistente Ebrima Snghateh (Sparta Praga) levantó su bandera señalando fuera de juego justo antes del remate de cabeza.

13 Adam Sevinský (Sparta de Praga) desaprovechó la ocasión tras el córner. Remató de cabeza desde una posición peligrosa en el área, pero el balón se marchó muy por encima del larguero.

13 El Sparta de Praga saca un córner.

13 Ebrima Singhateh (Sparta Praga) intentó pasar el balón a un compañero, pero el defensa interceptó con éxito.

12 Gracias a una sólida acción defensiva, el Sparta de Praga no pudo aprovechar el saque de esquina.

10 Pontus Dahlberg atrapa el balón tras el saque de esquina lanzado por Andrew Irving (Sparta Praga).

10 Ebrima Singhateh (Sparta Praga) metió un gran centro al área, pero la defensa rival interceptó y despejó el balón. El balón salió fuera del campo. El Sparta Praga ganó un saque de esquina.

8 Andrew Irving (Sparta Praga) colgó el balón al área desde el saque de falta, pero los defensas despejaron el peligro.

7 Martin Matosa tiene una visión clara y señala la falta cometida por Lars Ranger (Lillestrom). Tiro libre. Es muy probable que el Sparta de Praga intente colgar este balón al área.

6 Adam Sevinsky (Sparta Praga) saca un potente disparo lejano a portería, pero su remate es bloqueado por un defensa.

4 Andrew Irving (Sparta del Praga) cuelga la falta al área, pero el primer defensa despeja con facilidad.

3 Yaw Paintsel (Lilleström) derriba a su rival y Martin Matosa detiene el juego. Habrá tiro libre para el Sparta de Praga.

2 Matej Jurasek (Sparta Praga) cae dentro del área tras un choque con un defensa. El árbitro pudo haberse perdido la acción, por lo que deja seguir el juego.

1 El partido ha comenzado. Arranca la primera parte.

21:45 ¡Los jugadores por fin pisan el terreno de juego! El Lilleström saca de centro.

21:45 Martin Matosa ha sido designado como árbitro principal para el partido de hoy, e intentará arbitrar de forma justa y sin cometer errores.

21:45 Antes del inicio del partido, puedes consultar las alineaciones titulares para el encuentro de hoy.