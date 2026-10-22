Lillestrøm — Real Sociedad: alineaciones y directo

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Lillestrøm — Real Sociedad: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre Lillestrøm y Real Sociedad comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial de Lillestrøm: 12. Dalberg P., 3. Ottesen S., 5. Foss S., 28. Gabrielsen R. (capitán), 26. Paintsil I., 29. Ibrahimaj I., 21. Ottosson F., 14. Nyheim G., 22. Bassi D., 10. Olsen T., 20. Felix Va.

Suplentes de Lillestrøm: 25. Akanji S., 7. Alperud L., 11. Elker F., 8. Gulbrandsen F., 1. Haug S., 17. Kitolano E., 47. Christiansen S., 18. Krygard K., 16. Melland H., 15. Nordh G., 2. Ranger L.

Entrenador de Lillestrøm: Odegaard H.

Alineación inicial de Real Sociedad: 13. Marrero U., 5. Zubeldia I., 19. Sarr M., 6. Martin J., 17. Gomez S., 14. Kubo T., 4. Gorrotxategi J., 18. Soler C., 11. Guedes G., 24. Sucic L., 10. Oyarzabal M. (capitán).

Suplentes de Real Sociedad: 7. Barrenetxea A., 22. Fort H., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 15. Marin P., 3. Munoz A., 12. Ochieng J., 9. Oskarsson O., 16. Pacheco J., 1. Remiro A., 8. Turrientes B., 23. Zakharyan A.

Entrenador de Real Sociedad: Matarazzo P.

En directo EN VIVO
17
Felix Va (Lilleström) protagonizó una jugada individual hacia adelante, pero un defensa rival lo detuvo y no pudo crear peligro.
13
Igor Zubeldia (Real Sociedad) estiró de la camiseta a su rival y se libró de la tarjeta solo por la generosidad del árbitro. Habrá falta a favor del Lillestrøm.
12
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) intenta un pase en profundidad, pero se pasa de largo. El balón sale del campo. Habrá saque de banda para la Real Sociedad.
10
La Real Sociedad muestra un gran juego colectivo, intentando romper la defensa rival con pases cortos al primer toque y golpear rápido al contraataque.
7
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) intenta avanzar, pero un rival despeja el balón.
7
Los jugadores de la Real Sociedad mantienen la posesión del balón y se dan pases cortos. Esperan a que se abran espacios en la defensa rival.
5
El Lilleström sacó el córner al centro, pero el centro fue demasiado fuerte y el balón se marchó fuera.
5
Gustav Nyheim (Lilleström) recibe el centro y dispara desde fuera del área, pero un defensa bloquea el tiro. El balón sale del campo. Lilleström sacará de esquina.
3
Thomas Olsen (Lillestrom) recibe el pase y se abre hueco para disparar desde la frontal, pero su remate es bloqueado.
1
La primera parte de este partido está a punto de empezar.
00:01
El Lillestrøm saca de centro.
00:00
El partido de hoy será dirigido por Mohammed Al-Emara.
00:00
Puedes consultar las alineaciones iniciales de ambos equipos en los detalles del partido.
00:00
¡Bienvenidos, damas y caballeros, a nuestra narración en directo! Las alineaciones titulares se anunciarán muy pronto, así que pónganse cómodos y prepárense para disfrutar del partido.
LillestrømReal SociedadEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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