Lillestrøm — Real Sociedad: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre Lillestrøm y Real Sociedad comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial de Lillestrøm: 12. Dalberg P., 3. Ottesen S., 5. Foss S., 28. Gabrielsen R. (capitán), 26. Paintsil I., 29. Ibrahimaj I., 21. Ottosson F., 14. Nyheim G., 22. Bassi D., 10. Olsen T., 20. Felix Va.

Suplentes de Lillestrøm: 25. Akanji S., 7. Alperud L., 11. Elker F., 8. Gulbrandsen F., 1. Haug S., 17. Kitolano E., 47. Christiansen S., 18. Krygard K., 16. Melland H., 15. Nordh G., 2. Ranger L.

Entrenador de Lillestrøm: Odegaard H.

Alineación inicial de Real Sociedad: 13. Marrero U., 5. Zubeldia I., 19. Sarr M., 6. Martin J., 17. Gomez S., 14. Kubo T., 4. Gorrotxategi J., 18. Soler C., 11. Guedes G., 24. Sucic L., 10. Oyarzabal M. (capitán).

Suplentes de Real Sociedad: 7. Barrenetxea A., 22. Fort H., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 15. Marin P., 3. Munoz A., 12. Ochieng J., 9. Oskarsson O., 16. Pacheco J., 1. Remiro A., 8. Turrientes B., 23. Zakharyan A.

Entrenador de Real Sociedad: Matarazzo P.