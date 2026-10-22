Olympiacos El Pireo — Sparta Praga: alineaciones y directo

·36·Deportes
Olympiacos El Pireo — Sparta Praga: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre el Olympiacos El Pireo y el Sparta Praga comienza el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Olympiacos El Pireo: 1. Ortega S., 2. Saliakas M., 45. Retsos P. (capitán), 5. Pirola L., 70. Onemaechi B., 19. Freuler R., 32. Hezze S., 10. Martins G., 22. Chiquinho, 20. Jota Silva, 11. Yaremchuk R.

Suplentes del Olympiacos El Pireo: 6. Carmo D., 77. Fillis K., 92. Georgakopoulos I., 34. Gonzalez A., 27. Pedersen M., 15. Puerta G., 8. Sá G., 4. Smailovic Z., 91. Stournaras D., 71. Tiknizyan N., 89. Toufakis P.

Entrenador del Olympiacos El Pireo: Alguacil I.

Alineación titular del Sparta Praga: 44. Surovčík J., 25. Hoever K., 6. Guddal T., 30. Zelený J. (capitán), 2. Suchomel M., 38. Sochurek H., 28. Matsek R., 5. Eneme S., 31. Jurásek M., 29. Vojta M., 7. Alcocer J.

Suplentes del Sparta Praga: 14. Brunes J., 54. Frank L., 47. Hedi K., 18. Irving A., 3. Kadeřábek P., 20. Mannsverk S., 4. Martínez J., 22. Mbe Soh L., 27. Singateh E., 15. Vitalos V., 26. Vydra P.

Entrenador del Sparta Praga: Priske B.

En directo EN VIVO
19
Josimar Alcócer (Sparta Praga) dispara desde fuera del área, pero su intento es bloqueado. Martin Suchomel (Sparta Praga) recibe el balón en la frontal del área y dispara, pero un defensa realiza una gran intervención.
17
Santiago Eneme (Sparta Praga) regateó a los rivales, pero el defensa logró arrebatarle el balón. Matej Jurasek (Sparta Praga) no acertó a puerta. El portero no se inmutó, viendo cómo el balón se marchaba rozando el poste derecho. El meta tuvo suerte.
16
Estadísticas de posesión – 56:44.
16
Gran defensa. Josimar Alcócer (Sparta Praga) intentó encontrar a Matej Jurasek dentro del área, pero el pase fue bloqueado.
15
Jota Silva (Olympiacos Piraeus) dispara desde fuera del área, pero no golpea bien el balón y se marcha desviado por el poste derecho.
13
Roman Machek (Sparta Praga) metió un gran pase largo hacia adelante, Matej Jurasek controló el balón, pero no pudo superar a su rival y la ataque se frenó.
12
Roman Yaremchuk (Olympiacos Piraeus) es señalado en fuera de juego por el asistente, y aunque fue muy ajustado, parece la decisión correcta.
11
Martin Suchomel (Sparta Praga) intentó un tacle deslizándose para robar el balón, pero golpeó la pierna de su rival. El árbitro pitó falta.
10
Stefan Ortega (Olympiacos Piraeus) envía un pase largo, pero Jakub Surovcik se apodera del balón sin problemas.
8
El Olympiacos de El Pireo parece estar encontrando su juego y ha tomado el control del balón. Están esperando el momento oportuno para crear nuevas oportunidades de ataque.
5
Josimar Alcocer (Sparta Praga) metió un gran pase al área penalti, pero uno de los defensas despejó el peligro.
3
Martin Suchomel (Sparta Praga) comete falta sobre su rival, pero se libra de cualquier sanción del árbitro.
2
Gelson Martins (Olympiacos Piraeus) hizo un esfuerzo máximo para llegar al centro desde la banda, pero el pase fue demasiado largo y se marchó fuera. El balón está fuera de juego. El Sparta de Praga sacará de banda.
1
¡El partido de hoy acaba de empezar, disfruten del juego!
00:06
El Olympiacos Piraeus pone el balón en juego.
00:06
Presentemos al árbitro del partido de hoy, él es Espen Eskas.
00:06
Antes de que comience el partido, puedes ver las alineaciones titulares para el encuentro de hoy.
00:06
Hola y bienvenidos a la retransmisión en texto del próximo partido. Intentaremos cubrir los acontecimientos en el campo con la mayor precisión posible. Disfruten del partido.
Olympiacos El PireoSparta PragaEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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