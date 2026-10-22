Olympiacos El Pireo — Sparta Praga: alineaciones y directo
El partido de la Europa League entre el Olympiacos El Pireo y el Sparta Praga comienza el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Olympiacos El Pireo: 1. Ortega S., 2. Saliakas M., 45. Retsos P. (capitán), 5. Pirola L., 70. Onemaechi B., 19. Freuler R., 32. Hezze S., 10. Martins G., 22. Chiquinho, 20. Jota Silva, 11. Yaremchuk R.
Suplentes del Olympiacos El Pireo: 6. Carmo D., 77. Fillis K., 92. Georgakopoulos I., 34. Gonzalez A., 27. Pedersen M., 15. Puerta G., 8. Sá G., 4. Smailovic Z., 91. Stournaras D., 71. Tiknizyan N., 89. Toufakis P.
Entrenador del Olympiacos El Pireo: Alguacil I.
Alineación titular del Sparta Praga: 44. Surovčík J., 25. Hoever K., 6. Guddal T., 30. Zelený J. (capitán), 2. Suchomel M., 38. Sochurek H., 28. Matsek R., 5. Eneme S., 31. Jurásek M., 29. Vojta M., 7. Alcocer J.
Suplentes del Sparta Praga: 14. Brunes J., 54. Frank L., 47. Hedi K., 18. Irving A., 3. Kadeřábek P., 20. Mannsverk S., 4. Martínez J., 22. Mbe Soh L., 27. Singateh E., 15. Vitalos V., 26. Vydra P.
Entrenador del Sparta Praga: Priske B.
Comentarios 0
…